4 Temmuz reyting sonuçları | Dünya Güzellerim Tatilde, MasterChef, Alan, Aşk-ı Memnu reyting sıralaması nasıl?

Dünya Güzellerim Tatilde, MasterChef, Alan, Aşk-ı Memnu reyting sıralaması merak ediliyor. MasterChef hergün Tv8 ekranlarında yayınlanırken, Alan yarışması perşembe akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Bu akşam Show Tv'de de Dünya Güzellerim Tatilde programı başlıyor. Peki, reytinglerde hangi yapım zirvede yer alacak? 4 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı?

Dünya Güzellerim Tatilde nerede çekiliyor? Dünya Güzellerim Tatilde hangi otelde çekiliyor?

4 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Temmuz reyting sonuçları yarın sabah açıklanacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SONUÇLARI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Masterchef Türkiye, ikinci sırasında Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB'de birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Alan yarışması, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Alan yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 ALAN ATV

5 NOW ANA HABER NOW

6 RECEP IVEDIK 2 (T.S) NOW

7 ATV ANA HABER ATV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 SEN TURKULERINI SOYLE TRT 1

10 ESRA EROL'DA OZET ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 ALAN ATV

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 NOW ANA HABER NOW

5 ALAN OZEL ATV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 RECEP IVEDIK 2 (T.S) NOW

8 OLDURME ARZUSU (Y.S) SHOW TV

9 SEN TURKULERINI SOYLE TRT 1

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

ABC İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 ALAN ATV

4 NOW ANA HABER NOW

5 ESRA EROL'DA ATV

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 RECEP IVEDIK 2 (T.S) NOW

8 SEN TURKULERINI SOYLE TRT 1

9 OLDURME ARZUSU (Y.S) SHOW TV

10 ALAN OZEL ATV