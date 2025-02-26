ABD'yi karıştırdı! Cengiz Ünder gündem oldu: Herkes onu konuşuyor

Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle transfer olan ancak sarı lacivertlilerde tam bir hayal kırıklığı yaşatan Cengiz Ünder ile yollar ayrıldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı 27 yaşındaki futbolcu, kiralık olarak ABD'nin yolunu tuttu.

Burada MLS ekibi Los Angeles FC ile sözleşme imzalayan Cengiz Ünder, ABD'de de tartışma yarattı. İşte detaylar...

CENGİZ ÜNDER ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Fenerbahçe'de son derece etkisiz bir performans gösteren ve ABD ekibine imza atan milli futbolcu, kısa sürede burada da tartışmaların odağı haline geldi. ABD basını, Cengiz Ünder'in doğru bir transfer olup olmadığını tartışırken, oyuncunun son dönemdeki düşüşüne dikkat çekti.

Basında çıkan haberlerde, "LAFC'nin istikrarlı bir hücum oyuncusuna ihtiyacı var, ara sıra parlak anlar yaşayan bir oyuncuya değil" ifadesi de yer aldı.

KENDİSİNİ İSPATLAMAK İSTİYOR

Öte yandan Cengiz Ünder, kısa süre içerisinde ABD ekibinde kendisini ispatlayarak burada kalıcı hale gelmeye çalışacak. 27 yaşındaki futbolcu, adaptasyon sürecini kısa sürede atlatarak yeni takımında fark yaratan bir oyuncu olmak istiyor.

Sezonun geri kalanında MLS ekibi Los Angeles FC'de forma giyecek olan Cengiz Ünder, sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek. Cengiz'in sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunuyor. ABD kulübü bu opsiyonu kullanması durumunda, oyuncunun bonservisini alabilecek.