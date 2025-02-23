ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

ABD'yi karıştırdı! Herkes Wilfried Zaha'yı konuşuyor

Wilfried Zaha, Galatasaray'dan ayrılığı sonrası ABD'nin yolunu tutmuştu. MLS ekibi Charlotte FC'ye transfer olan Wilfried Zaha, ABD'de gündem oldu. İşte detaylar...

Burak Yıldırım | 23 Şubat 2025 Pazar 20:45 | Son Güncelleme:
ABD'yi karıştırdı! Herkes Wilfried Zaha'yı konuşuyor
ABONE OL

2023 yazında Crystal Palace'tan ayrılan ve Süper Lig devi Galatasaray'a imza atan Wilfried Zaha, sarı kırmızılı takımda tam bir hayal kırıklığı yarattı. Burada beklentileri karşılayamayan ve teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Fildişi Sahilli oyuncu, ilk olarak Fransız ekibi Olympik Lyon'a kiralanmıştı. Fransa'da da umduğunu bulamayan 32 yaşındaki yıldız, bu kez ABD'nin yolunu tuttu.

MLS ekiplerinden Charlotte FC ile anlaşan Wilfried Zaha, ABD'de de gündem olmayı başardı.

WILFRIED ZAHA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Son dönemde yokuş aşağı giden kariyeriyle birlikte 32 yaşındaki futbolcu, bu kez de ABD kulübünde ortalığı birbirine kattı. Charlotte FC ile henüz sahaya çıkmayan Wilfried Zaha, Seattle Sounders maçında ise kadroda yer almadı. ABD basını, Wilfried Zaha'nın şahsi nedenlerden dolayı bu maça çıkmak istemediğini aktardı.

2-2'lik beraberlikle sonuçlanan maçın ardından, Wilfried Zaha'nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu tepkileri de beraberinde geldi.

İLK KEZ SAHNE ALACAK

Öte yandan Zaha'nın yeni takımıyla ne zaman ilk maçına çıkacağı merak konusu oldu. ABD basını, tecrübeli futbolcunun 1 Mart'ta oynanacak olan Atlanta United karşılaşmasında forma giymesinin beklendiğini belirtti.

Wilfried Zaha, 3 kulüpte geçirdiği sezonun başından bu yana yalnızca 127 dakika futbol oynayabildi.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
"Hocayı kovun!" Fenerbahçe maçı öncesi büyük deprem
"Hocayı kovun!" Fenerbahçe maçı öncesi büyük deprem
Güle güle Oğuz Aydın! Derbi öncesi Fenerbahçe'de son dakika
Güle güle Oğuz Aydın! Derbi öncesi Fenerbahçe'de son dakika
Alvaro Morata depremi! Daha imzası kurumadan direkt bileti kesildi
Alvaro Morata depremi! Daha imzası kurumadan direkt bileti kesildi
Şampiyonluk hediyesi! Süper Lig devine Pep Guardiola'nın prensi: Bernardo Silva
Şampiyonluk hediyesi! Süper Lig devine Pep Guardiola'nın prensi: Bernardo Silva
Yeni takımında ortalığı karıştırdı! Gündem Michy Batshuayi: Herkes onu konuşuyor
Yeni takımında ortalığı karıştırdı! Gündem Michy Batshuayi: Herkes onu konuşuyor
Daha imzası kurumadan! Carlos Cuesta depremi
Daha imzası kurumadan! Carlos Cuesta depremi
Resmen duyurdular! Enner Valencia sonunda geri dönüyor
Resmen duyurdular! Enner Valencia sonunda geri dönüyor
Ve herkesin beklediği o haber! İlkay Gündoğan için resmen karar verildi
Ve herkesin beklediği o haber! İlkay Gündoğan için resmen karar verildi
Kriz çıkarttı! Allan Saint-Maximin taraftarları çılgına çevirdi
Kriz çıkarttı! Allan Saint-Maximin taraftarları çılgına çevirdi
Güle güle Dominik Livakovic! Fenerbahçe'ye dudak uçuklatan rakam
Güle güle Dominik Livakovic! Fenerbahçe'ye dudak uçuklatan rakam
Resmen göreve geliyor! Nuri Şahin sesleri: Borussia Dortmund'dan ayrılmıştı
Resmen göreve geliyor! Nuri Şahin sesleri: Borussia Dortmund'dan ayrılmıştı