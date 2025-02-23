ABD'yi karıştırdı! Herkes Wilfried Zaha'yı konuşuyor

2023 yazında Crystal Palace'tan ayrılan ve Süper Lig devi Galatasaray'a imza atan Wilfried Zaha, sarı kırmızılı takımda tam bir hayal kırıklığı yarattı. Burada beklentileri karşılayamayan ve teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Fildişi Sahilli oyuncu, ilk olarak Fransız ekibi Olympik Lyon'a kiralanmıştı. Fransa'da da umduğunu bulamayan 32 yaşındaki yıldız, bu kez ABD'nin yolunu tuttu.

MLS ekiplerinden Charlotte FC ile anlaşan Wilfried Zaha, ABD'de de gündem olmayı başardı.

WILFRIED ZAHA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Son dönemde yokuş aşağı giden kariyeriyle birlikte 32 yaşındaki futbolcu, bu kez de ABD kulübünde ortalığı birbirine kattı. Charlotte FC ile henüz sahaya çıkmayan Wilfried Zaha, Seattle Sounders maçında ise kadroda yer almadı. ABD basını, Wilfried Zaha'nın şahsi nedenlerden dolayı bu maça çıkmak istemediğini aktardı.

2-2'lik beraberlikle sonuçlanan maçın ardından, Wilfried Zaha'nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu tepkileri de beraberinde geldi.

İLK KEZ SAHNE ALACAK

Öte yandan Zaha'nın yeni takımıyla ne zaman ilk maçına çıkacağı merak konusu oldu. ABD basını, tecrübeli futbolcunun 1 Mart'ta oynanacak olan Atlanta United karşılaşmasında forma giymesinin beklendiğini belirtti.

Wilfried Zaha, 3 kulüpte geçirdiği sezonun başından bu yana yalnızca 127 dakika futbol oynayabildi.