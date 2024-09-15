Bu akşam oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu. Sporseverler hakem Ali Şansalan ile ilgili aramalarını hızlandırdı. Peki, Ali Şansalan kimdir, kaç yaşında? Ali Şansalan nerelidir? İşte yanıtı...

ALİ ŞANSALAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ali Şansalan (d. 17 Mart 1988, Balıkesir), Süper Lig'de görev alan Türk profesyonel futbol hakemidir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden 2010 yılında mezun olmuştur. Hakemliğe 2009 yılında henüz üniversite öğrencisiyken Çanakkale bölge hakemi olarak başlamıştır.

2017 yılında Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor arasında oynanan mücadelede Süper Lig'de ilk kez maç yöneten Şansalan 2019 yılından beri Süper Lig'de düzenli olarak olarak görev almaktadır.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ilk 11'ler belli oldu mu?