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Almanya'da Sacha Boey depremi! Yer yerinden oynadı: Büyük kriz çıktı

Sacha Boey, Almanya'da krize neden oldu. Devre arasında Bayern Münih'in Galatasaray'dan 30 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Sacha Boey, beklentilerin uzağında kalan performansının ardından bir de sakatlanınca ortalık yıkıldı. İşte detaylar...

12 Mart 2024 Salı 10:45 | Son Güncelleme:
Almanya'da Sacha Boey depremi! Yer yerinden oynadı: Büyük kriz çıktı
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Bayern Münih'te devre arasında transfer edilen Sacha Boey, krize neden oldu. Bonservisine 30 milyon euro verilen ve hayal kırıklığına uğratan Fransız sağ bek Sacha Boey, üzerine bir de sakatlanınca ortalık yıkıldı.

SACHA BOEY, 30 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Galatasaray'daki performansıyla Avrupa devlerini peşine takan Sacha Boey geçtiğimiz yaz Bundesliga devi Bayern Münih'e transfer olarak büyük ses getirdi. Fransız sağ bek, 30 milyon bonservisle sarı-kırmızılı kulübün tarihinin en pahalı oyuncu satışı oldu.

ALMANYA'DA KRİZE NEDEN OLDU

Şu ana kadar Bayern Münih'te yalnızca 2 resmi maça çıkan Sacha Boey, üzerine bir de sakatlık yaşayınca Almanya'da ortalık yıkıldı. Alman basınında yer alan haberde, Bayer Leverkusen'e karşı alınan yenilgide sergilediği kötü performans hatırlatılarak, "Boey'in sezon sonuna kadar takımda önemli bir rol oynaması neredeyse imkansız. Fransız sağ bek şu ana kadar hayal kırıklığından öteye gidemedi." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI

Sacha Boey, sezonun ilk yarısında Galatasaray formasıyla şu ana kadar 31 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların hepsinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2790 dakika sahada kalan Fransız sağ bek, 2 golle skora etki etti.

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