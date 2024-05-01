Paulo Dybala 2+1 yıllığına hayırlı olsun! Resmen duyurdular: "Şampiyonluk için geliyorum" dedi

Adı Süper Lig devleriyle de anılan Paulo Dybala için flaş bir gelişme yaşandı. Serie A ekibi Roma'daki geleceği merak edilen yıldız oyuncu Paulo Dybala'nın yeni adresini Çizme basını yazdı.

PAULO DYBALA, SÜPER LİG DEVLERİNİN GÜNDEMİNDEYDİ

2022'nin yazında Juventus'tan ayrılarak bir diğer Serie A devi Roma'ya imza atan Paulo Dybala, performansıyla büyük beğeni topladı. Adı transferde birçok takımla gündeme gelen Arjantinli yıldız, geçtiğimiz günlerde Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

İtalya basınında yer alan habere göre; Barcelona, sezon sonu Atletico Madrid'e dönecek olan Joao Felix'in yerine Paulo Dybala'yı kadrosuna katmayı planlıyor. Katalan ekibi, yıldız oyuncu ile 2+1 yıllığına büyük oranda anlaşmaya vardı. Kulüplerin de el sıkışmasının ardından Dybala transferinin netlik kazanması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Paulo Dybala, bu sezon Roma formasıyla şu ana kadar 35 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 30'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 2420 dakika sahada kalan 30 yaşındaki Arjantinli yıldız, 16 gol ve 10 asistle takımına katkıda bulundu.