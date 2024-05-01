Ve resmi teklif açıklandı! Ancelotti "Arda Güler kalacak" demişti ama...

La Liga devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler cephesinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Son olarak hocası Carlo Ancelotti'nin takımda kalacak dediği milli futbolcu için dev kulüp, resmen kolları sıvadı. Bu sezon az süre bulduğu gerekçesiyle sık sık kiralanacağı gündeme gelen Arda için İngiliz ekibi, resmi teklifi iletti.

ARDA GÜLER TRANSFERİNDE RESMİ HAMLE!

Adı Real Sociedad ve Sevilla gibi çeşitli İspanyol takımlarıyla, Milan ve bazı İtalyan takımlarıyla anılan Arda Güler'e İngiltere'den flaş bir talip çıktı. İngiliz basını, Newcastle United'ın Arda Güler'i kadrosuna katmak istediği yazdı. Haberde kulübün Real Madrid'e toplamda 50 milyon euroluk bir bonservis bedeli teklif ettiği ifade edildi.

Real Madrid cephesi ise Arda Güler'in durumuna sezon sonunda karar vermek adına, yaz transfer dönemi öncesinde gelecek teklifleri değerlendirmeme kararı aldı.

ARDA'NIN KARARI BURADA KALMAK

Öte yandan Arda Güler ise Real Madrid'de kalmak ve gelecek sezondan itibaren daha fazla süre bulmak istiyor. Ancak eflatun beyazlıların gelecek sezon hücum hattına yapacağı transferlerle birlikte 19 yaşındaki oyuncunun işinin bir hayli zor olacağı da belirtiliyor. Zira İspanyol devi, başta Kylian Mbappe olmak üzere gelecek yaz birçok önemli transfere imza atmayı hedefliyor.

Sezonun sona ermesiyle birlikte tıpkı Newcastle United gibi önemli kulüplerin, Real Madrid'in kapısını çalması bekleniyor. Bu sezon Real Madrid'de 116 dakika oynayan Arda, 2 gol kaydetti.

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