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Büyük kriz! Cengiz Ünder'den Fenerbahçe'ye ağır darbe: Ortalık yıkıldı

Cengiz Ünder için Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertlilerin sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı ancak hayal kırıklığına uğratan Cengiz Ünder'in faturası ağır oldu. İşte detaylar...

2 Mayıs 2024 Perşembe 10:26 | Son Güncelleme:
Büyük kriz! Cengiz Ünder'den Fenerbahçe'ye ağır darbe: Ortalık yıkıldı
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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi patlak verdi. Sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan ancak İrfan Can Kahveci'nin arkasında kalan milli oyuncu Cengiz Ünder, hüsrana uğrattı ve maliyeti de dudak uçuklattı.

AĞIR DARBE! CENGİZ ÜNDER'İN MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI...

Sezon başında transferin flaş takımlarından biri olan Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı yıldızlardan biri de Cengiz Ünder olmuştu. Marsilya'dan transfer edilen milli oyuncunun bonservisi için 15 milyon euro ödendi. Sarı-lacivertlilerden yaklaşık 2.2 milyon euro yıllık ücret kazanan Ünder, kulüp tarihinin en pahalı transferi olsa da performansıyla hüsrana uğrattı.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Geldiği günden bu yana sakatlık problemleriyle boğuşan ve aldığı süreyi de iyi değerlendiremeyen Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci'nin arka planında kaldı. Performansıyla sık sık eleştirilerin hedefi olan milli oyuncu, sarı-lacivertlileri hayal kırıklığına uğrattı. Ligde son haftalara girilirken sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder'in sezonun geri kalan maçlarında forma şansı bulması zor gözüküyor.

ŞU ANA KADARKİ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 31 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 17'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1237 dakika sahada kalan 26 yaşındaki milli oyuncu, 9 gol ve 3 asistle skora etki edebildi.

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