Güle Güle İrfan Can Kahveci! Kimse bu transferi beklemiyordu: Yılın ayrılığı

İrfan Can Kahveci, geldiği günden beri inişli çıkışlı bir görüntü çizdiği Fenerbahçe'de bu sezon en verimli dönemini yaşıyor. Gösterdiği mücadele ve verdiği skor katkısıyla taraftarların sevgilisi olan başarılı kanat oyuncusu, sarı lacivertli formayla son günlerini geçiriyor.

İRFAN CAN KAHVECİ NEWCASTLE UNITED YOLUNDA

Newcastle United, İrfan Can Kahveci için harekete geçti. Gelen bilgilere göre İngiliz ekibii milli yıldızı yakından takip ediyor ve yaz aylarında resmi girişimde bulunacak. Kariyerinde Avrupa'da oynama hayali bulunan 28 yaşındaki yıldızın kulübe iyi bir bonservis kazandırdığı takdirde teklife olumlu cevap vereceği aktarıldı.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Kariyer sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci'nin peşinde olan başka kulüpler de bulunuyor. Milli futbolcu İtalyan takımlarının yanı sıra Suudi Arabistan ekipleri tarafından da yakından takip ediliyor. İrfan Can'ın EURO 2024 sonrasında kesin kararını vermesi bekleniyor.

TAKIMIN EN İYİLERİNDEN

İrfan Can Kahveci, şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de gerek taraftarlar gerek basın tarafından yılın en iyi isimlerinden olarak görülüyor. Bu sezon 45 maçta forma giyen başarılı futbolcunun 18 golü ve 12 asisti bulunuyor.

www.aksam.com.tr