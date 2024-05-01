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Ve Salih Uçan resmen duyuruldu! Transfer sonunda bitti

Salih Uçan için transferde flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve geleceği merak konusu olan yıldız oyuncu Salih Uçan için karar verildi. İşte detaylar...

1 Mayıs 2024 Çarşamba 15:38 | Son Güncelleme:
Ve Salih Uçan resmen duyuruldu! Transfer sonunda bitti
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Beşiktaş'ta Salih Uçan için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlılarda sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler arasında yer alan ve geleceği merak konusu olan Salih Uçan, sonunda imzayı atıyor.

SALİH UÇAN'IN GELECEĞİ MERAK KONUSUYDU

Geçtiğimiz sezon ve bu sezon Beşiktaş'ta performansıyla büyük beğeni toplayan isimlerden biri olan Salih Uçan'ın durumu uzun süredir merak konusuydu. Siyah-beyazlıların, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan orta saha oyuncusu ile yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı merak ediliyordu.

KARAR VERİLDİ! TRANSFER BİTTİ...

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal'ın aksine Salih Uçan ile yola devam etmek istiyor. Siyah-beyazlılar, yıllık ücreti 9 milyon TL olan 30 yaşındaki oyuncuyla, 7 Mayıs'ta oynanacak kupa maçı sonrası masaya oturacak. Tecrübeli isimle yeni sözleşme imzalanması planlanıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Salih Uçan, bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 32 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 26'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 2078 dakika sahada kalan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

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