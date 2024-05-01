Ve Simon Kjaer resmen geri dönüyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezonun planlamasını da sürdürüyor. Sportif direktör Mario Branco, yeni sezonda stoper hattında değişiklik planlıyor. Fenerbahçe, sık sık sakatlık yaşayarak bir türlü form tutamayan Serdar Aziz, beklentileri karşılayamayan Leonardo Bonucci ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Luan Peres ile yollarını ayırıyor.

Öte yandan milli futbolcu Çağlar Söyüncü de kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takıma veda edecek. Bu bağlamda savunma hattına önemli bir transfer yapmak isteyen Mario Branco, Milan'dan ayrılacak olan Simon Kjaer ile bir görüşme gerçekleştirdi.

SIMON KJAER DA DÖNMEK İSTİYOR!

Fenerbahçe ve Simon Kjaer arasında yapılan görüşmelerin detayları ortaya çıktı. Taraflar arasındaki pazarlıkların olumlu geçtiği ifade edildi. Ayrıca Danimarkalı stoper de Fenerbahçe'ye dönmek istiyor. Görüşmelerde son pürüzlerin giderilmesinin ardından yıldız futbolcunun Temmuz ayında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

2017'DE AYRILMIŞTI

2015 yazında Lille'den 7.65 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Simon Kjaer, ardından 12.5 milyon euro bonservisle Sevilla'nın yolunu tutmuştu. Tecrübeli futbolcu Atalanta macerasının ardından Milan'a transfer oldu. 35 yaşındaki Danimarkalı stoper, 5 sezonluk Milan macerasında 120 maçta boy gösterdi.

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