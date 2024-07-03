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3 Temmuz 2024 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı | Son dakika altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalardaki gelişmeler yatırımcıların sıkı takibinde yer alıyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda 2.340 dolardan işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar 2024? Bugün son dakika 24 ayar gram altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını kaç TL? İşte 3 Temmuz 2024 Cumhuriyet altını, Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika...

3 Temmuz 2024 Çarşamba 12:28 | Son Güncelleme:
3 Temmuz 2024 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı | Son dakika altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
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Altın fiyatları güne yükselişle başladı. 24 ayar gram altın fiyatı son dakika enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte artış eğilimine geçti. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Temmuz 2024 Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları son dakika piyasalarda son durum

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü 2.340 dolardan işlem görürken, 24 ayar gram altın fiyatı 2.450 lira, çeyrek altın ise 3 bin 916 liradan satılıyor.

Kapalıçarşı altın piyasasında en düşük 24 ayar gram altın fiyatı son dakika 2.474 TL, Cumhuriyet altını 16.630 TL'den işlem görüyor. Altın fiyatları Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda değişiklik gösterebiliyor. İşte güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

Gram Altın (Kapalı Çarşı)

2.474,55

Gram Altın

2.450,12

Ons Altın / USD

2.340,24

Ons Altın / TL

76.206,99

Çeyrek Altın

4.005,94

Çeyrek Altın ( Kapalı Çarşı )

4.045,88

Yarım Altın

8.011,89

Yarım Altın ( Kapalı Çarşı )

8.091,77

Cumhuriyet Altını

16.630,00

Cumhuriyet Altını ( Kapalı Çarşı )

16.630,00

Gremse Altın

40.363,00

Gremse Altın ( Kapalı Çarşı )

40.458,84

Ata Altın

16.592,00

Ata Altın ( Kapalı Çarşı )

16.727,94

Ziynet Altın

15.974,77

14 Ayar Bilezik Gram

1.742,50

18 Ayar Bilezik Gram

1.985,00

22 Ayar Bilezik Gram

2.371,73

Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr

2.437,87

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