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Türkiye çeyrek final maçı ne zaman? EURO 2024 Hollanda-Türkiye çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Avusturya'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın son 16 turunda tek maç üzerinden yapılan karşılaşmaların ardından 8 takım çeyrek finale kalma başarısı gösterdi. Bu kapsamda Türkiye, çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Peki EURO 2024 Hollanda-Türkiye çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte EURO 2024 maç takvimi

4 Temmuz 2024 Perşembe 12:21 | Son Güncelleme:
Türkiye çeyrek final maçı ne zaman? EURO 2024 Hollanda-Türkiye çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Türkiye çeyrek final maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu, Avusturya-Türkiye mücadelesiyle sona erdi. EURO 2024 maç programı ve çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Avusturya karşısında galibiyete uzanan A Milli Takım, çeyrek finale yükseldi. Peki Türkiye çeyrek final maçı ne zaman? EURO 2024 Hollanda-Türkiye çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

HOLLANDA-TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Son 16 grubunda Avusturya karşısında 2-1 galip gelen Türkiye, çeyrek final maçına çıkmaya hak kazandı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) karşılaşmaları kapsamında F Grubu'nda yer alan Türkiye, grubunu ikinci tamamlayarak Avusturya'nın rakibi olmuştu. Türkiye, çeyrek final maçında bu kez Romanya karşısında kazanan Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, grup maçlarının ardından son 16 turunda eleme müsabakaları yapıldı. 29 Haziran tarihinde başlayan son 16 turu, Avusturya-Türkiye mücadelesiyle sona erdi. Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, çeyrek finale adını yazdırdı.

Tek maç üzerinden yapılan karşılaşmaların ardından 8 takım çeyrek finale kalma başarısı gösterdi. Çeyrek final müsabakaları 5 Temmuz Cuma ve 6 Temmuz Cumartesi günü yine tek maç eleme üzerinden oynanacak.

EURO 2024 HOLLANDA-TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Takım, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı. Mücadele 2-1 sona erdi.

Bu skorla çeyrek finale yükselen Türkiye'nin çeyrek final maçındaki rakibi Hollanda oldu.

F Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan A Milli Takım, 16 yıl sonra son 8 takım arasına kalmayı başardı.

Hollanda-Türkiye çeyrek final maçı 6 Temmuz Cumartesi saat 22.00'da Berlin'de oynanacak.

EURO 2024 EŞLEŞMELERİ

5 Temmuz Cuma:

19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)

22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)

6 Temmuz Cumartesi:

19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena)

22.00 Hollanda-Türkiye (Olympiastadion)

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