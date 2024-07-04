Tanıtımları ile izleyicilerden tam not alan Dünya Güzellerim Tatilde bu yaz tatil konseptiyle izleyici karşısına çıkıyor. Yapımcılığını Bloom Medya'nın üstlendiği Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın yanı sıra bu sene Seray Sever'in de dahil olduğu SHOW TV'nin fenomen programı 'Dünya Güzellerim' perşembe akşamları yayınlanacak. Peki, Dünya Güzellerim Tatilde nerede çekiliyor? Dünya Güzellerim Tatilde hangi otelde çekiliyor?

DÜNYA GÜZELLERİM TATİLDE NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çeşme'de şuanda hizmete kapalı olan butik bir otel ile anlaşıldı. Dünya Güzellerim Tatilde çekimleri ismi belirtilmeyen butik otel/villa'da çekiliyor.

DÜNYA GÜZELLERİM TATİLDE FORMATI NE?

Yayınlanan tanıtımların ardından büyük heyecan yaratan program bu kez bambaşka bir formatla ekranlara gelecek.

Seyahatlerde yaşadıkları maceralar ile ekrana damga vuran, Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, Türk sinemasının yıldızı Banu Alkan, sahnelerin sevilen ismi Safiye Soyman ve ünlü sunucu Seray Sever'i bir araya getiren Dünya Güzellerim'in bu yazı Çeşme'de bir otelde geçirecek.

'Dünya Güzellerim Tatilde'de ünlü isimler kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için görev başına geçecek. Oteli müşteriler ile doldurmak için tüm imkanlarını kullanacak olan Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever her hafta kendilerine verilen görevleri başarıyla tamamlamak için tatlı bir rekabete girecek.