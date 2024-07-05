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MasterChef Serap kimdir, kaç yaşında? MasterChef Serap 3. tura geçti mi?

MasterChef Serap'ın kim olduğu merakla araştırılıyor. Dün akşam ekrana gelen MasterChef'in yeni bölümünde Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu; Serap, Ayşe ile Cansel'den önlerindeki malzemelerle düğün çorbası yapmalarını istedi. İddialı açıklamalarda bulunan Serap'ın turu geçip geçmediği merak konusu oldu. Peki, MasterChef Serap kimdir, kaç yaşında? MasterChef Serap 3. tura geçti mi?

5 Temmuz 2024 Cuma 10:17 | Son Güncelleme:
MasterChef Serap kimdir, kaç yaşında? MasterChef Serap 3. tura geçti mi?
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MasterChef Türkiye'de 2. tur elemeleri devam ediyor. 3'lü olarak yarışan yarışmacılardan istenen yemeği en iyi şekilde yapan final eleme turuna geçmeye hak kazanıyor. Dün akşam ekrana gelen bölümde Serap iddialı açıklamalarda bulundu. 4 bavulla geldiğini söyleyen Serap "3. tur kıyafetimi bile hazırladım" dedi. Peki, MasterChef Serap kimdir, kaç yaşında? MasterChef Serap 3. tura geçti mi?

MASTERCHEF SERAP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Serap Bayrak 26 yaşında. İstanbul'dan yarışmaya katılan Serap Baytak aslen Muşludur. Farklı bir sektörde çalışan Serap gastronomi ve Macaristan mutfağı üzerine geniş bir bilgi birikimine sahip olduğunu söyledi.

Kendine çok güvenen Serap tadım sonrası Ayşe ve Cansel'e "3. tur kıyafetimi bile hazırladım" diyerek diğer yarışmacı arkadaşlarını şaşırttı.

MASTERCHEF SERAP 3. TURA GEÇTİ Mİ?

Verilen çorbayı kıvamsız yapan Serap 3. tura geçemedi. Kazanan çorbayı en iyi şekilde yaparak 3 şeften de övgüleri kapan Ayşe oldu.

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