Bugün hangi maçlar var? 4 Temmuz 2024 kimin maçı var? İşte futbolda günün maçları

UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu, Avusturya-Türkiye mücadelesiyle sona erdi. Futbolseverler, bugün oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor. Akşam yapılacak olan karşılaşmaları izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Bugün İrlanda Premier Lig ve Romanya Süper Kupa karşılaşmaları kapsamında 6 maç futbolseverlerle buluşacak. Peki bugün kimin maçı var? İşte bugün oynanacak maçlar ve saatleri..

4 TEMMUZ 2024 MAÇ PROGRAMI



İrlanda - Premier Lig

21:45 Galway United - Bohemians

21:45 Sligo Rovers - Derry City

21:45 Drogheda United - Shelbourne

21:45 Waterford FC - St Patricks

22:00 Shamrock Rovers - Dundalk

Romanya - Süper Kupa

20:00 FCSB - Corvinul Hunedoara