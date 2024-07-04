Bugün hangi maçlar var? 4 Temmuz 2024 kimin maçı var? İşte futbolda günün maçları
Bugün Premier Lig, Romanya - Süper Kupa'da bugün önemli maçlar oynanacak. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final müsabakalarının başlayacak olmasıyla birlikte bugün maç olup olmadığı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki bugün hangi maçlar var? 4 Temmuz 2024 kimin maçı var? İşte futbolda günün maçları
UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu, Avusturya-Türkiye mücadelesiyle sona erdi. Futbolseverler, bugün oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor. Akşam yapılacak olan karşılaşmaları izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Bugün İrlanda Premier Lig ve Romanya Süper Kupa karşılaşmaları kapsamında 6 maç futbolseverlerle buluşacak. Peki bugün kimin maçı var? İşte bugün oynanacak maçlar ve saatleri..
4 TEMMUZ 2024 MAÇ PROGRAMI
İrlanda - Premier Lig
21:45 Galway United - Bohemians
21:45 Sligo Rovers - Derry City
21:45 Drogheda United - Shelbourne
21:45 Waterford FC - St Patricks
22:00 Shamrock Rovers - Dundalk
Romanya - Süper Kupa
20:00 FCSB - Corvinul Hunedoara