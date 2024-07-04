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Bugün hangi maçlar var? 4 Temmuz 2024 kimin maçı var? İşte futbolda günün maçları

Bugün Premier Lig, Romanya - Süper Kupa'da bugün önemli maçlar oynanacak. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final müsabakalarının başlayacak olmasıyla birlikte bugün maç olup olmadığı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki bugün hangi maçlar var? 4 Temmuz 2024 kimin maçı var? İşte futbolda günün maçları

4 Temmuz 2024 Perşembe 08:57 | Son Güncelleme:
Bugün hangi maçlar var? 4 Temmuz 2024 kimin maçı var? İşte futbolda günün maçları
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UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu, Avusturya-Türkiye mücadelesiyle sona erdi. Futbolseverler, bugün oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor. Akşam yapılacak olan karşılaşmaları izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Bugün İrlanda Premier Lig ve Romanya Süper Kupa karşılaşmaları kapsamında 6 maç futbolseverlerle buluşacak. Peki bugün kimin maçı var? İşte bugün oynanacak maçlar ve saatleri..

4 TEMMUZ 2024 MAÇ PROGRAMI

İrlanda - Premier Lig

21:45 Galway United - Bohemians

21:45 Sligo Rovers - Derry City

21:45 Drogheda United - Shelbourne

21:45 Waterford FC - St Patricks

22:00 Shamrock Rovers - Dundalk

Romanya - Süper Kupa

20:00 FCSB - Corvinul Hunedoara

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