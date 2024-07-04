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Türkiye-Hollanda maçının hakemi kim? Clement Turpin nereli, kaç yaşında?

A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda ile oynayacağı mücadelede düdük çalacak hakem açıklandı. Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Peki, Türkiye-Hollanda maçının hakemi Clement Turpin kim? Clement Turpin nereli, kaç yaşında?

4 Temmuz 2024 Perşembe 14:22 | Son Güncelleme:
Türkiye-Hollanda maçının hakemi kim? Clement Turpin nereli, kaç yaşında?
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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile oynayacağı maçının hakemi belli oldu. Maçı, Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Peki, Clement Turpin kim? Clement Turpin nereli, kaç yaşında?

CLEMENT TURPİN KİM?

Turpin ilk kez FIFA hakemliğine 2010'da başlamıştır. 2014 FIFA Dünya Kupası elemelerinde ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda hakemlik yapmıştır.

2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline hakemlik yapmıştır.

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