ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Ve Rey Manaj 3 yıllığına “Geliyorum” dedi! Transferi resmen duyurdular

Rey Manaj, bu sezon yakaladığı çıkışla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Sivasspor formasıyla kendini bulan Arnavut golcünün yeni adresini İtalyan basını duyurdu. İşte Rey Manaj gelişmesinin detayları…

3 Temmuz 2024 Çarşamba 22:27 | Son Güncelleme:
Ve Rey Manaj 3 yıllığına “Geliyorum” dedi! Transferi resmen duyurdular
ABONE OL

Rey Manaj, 2022 Şubat ayında Watford ile yollarını ayırdıktan sonra aylarca kulüpsüz kalmıştı. 27 yaşındaki golcüye kucak açan takım ise Süper Lig'in dişli ekiplerinden Sivasspor oldu. Kırmızı beyazlı ekipte golleriyle herkesi kendine hayran bırakan Manaj, bir kez daha Serie A ekiplerinin radarına girdi.

REY MANAJ LAZIO YOLUNDA

Serie A'nın köklü ekiplerinden Lazio, Rey Manaj'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan haberde; Gelecek sezon için mutlak bir santrfor arayışında olan başkent ekibinin rotayı Arnavut golcüye çevirdiğini aktardı. Lazio'nun, yeniden İtalya'da oynamaya sıcak bakan Manaj'a üç yıllık kontrat teklif edeceği belirtildi.

SİVASSPOR'UN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Sİvasspor, Rey Manaj için 15 milyon euro talep ediyor. Kırmızı beyazlı ekibin bonservis konusundaki ısrar, oyuncuyla ilgilenen Süper Lig ekiplerinin de transferden vazgeçmesine sebep olmuştu. Lazio'nun ise bu rakamlara yaklaşabileceği Çizme basın haberlerinde yer aldı.

25 GOL KATKISI

Rey Manaj, bu sezon Sivasspor formasıyla 36 maçta 2613 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki santrfor bu süre zarfında takımı adına skora 22 gol ve 3 asist ile katkı sağladı.

www.aksam.com.tr

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Nurseli İdiz kaç yaşında? Nurseli İdiz nereli, evli mi, eşi kim?
Nurseli İdiz kaç yaşında? Nurseli İdiz nereli, evli mi, eşi kim?
Ayşe Egesoy kimdir? Ayşe Egesoy kaç yaşında, nereli?
Ayşe Egesoy kimdir? Ayşe Egesoy kaç yaşında, nereli?
TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları başladı! İşte ÖSYM başvuru ekranı
TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları başladı! İşte ÖSYM başvuru ekranı
BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 5 Temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğu
BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 5 Temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğu
Mert Günok kimdir, kaç yaşında, nereli? Mert Günok hangi takımda oynuyor?
Mert Günok kimdir, kaç yaşında, nereli? Mert Günok hangi takımda oynuyor?
Bedelli askerlik ücreti 2024 Temmuz ne kadar oldu? Zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Bedelli askerlik ücreti 2024 Temmuz ne kadar oldu? Zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar?
3 Temmuz 2024 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı | Son dakika altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
3 Temmuz 2024 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı | Son dakika altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Ve takımın yeni golcüsü Romelu Lukaku! Resmen duyurdular: 3 yıllık imzayı atıyor...
Ve takımın yeni golcüsü Romelu Lukaku! Resmen duyurdular: 3 yıllık imzayı atıyor...
Merih Demiral kimdir, kaç yaşında, nereli? Merih Demiral hangi takımda oynuyor?
Merih Demiral kimdir, kaç yaşında, nereli? Merih Demiral hangi takımda oynuyor?
ALES 2 ne zaman? 2024-ALES/2 Temmuz'un kaçında?
ALES 2 ne zaman? 2024-ALES/2 Temmuz'un kaçında?
Voleybol olimpiyatları ne zaman? Paris Olimpiyatları voleybol grup eşleşmeleri nasıl?
Voleybol olimpiyatları ne zaman? Paris Olimpiyatları voleybol grup eşleşmeleri nasıl?