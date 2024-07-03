Ve Rey Manaj 3 yıllığına “Geliyorum” dedi! Transferi resmen duyurdular

Rey Manaj, 2022 Şubat ayında Watford ile yollarını ayırdıktan sonra aylarca kulüpsüz kalmıştı. 27 yaşındaki golcüye kucak açan takım ise Süper Lig'in dişli ekiplerinden Sivasspor oldu. Kırmızı beyazlı ekipte golleriyle herkesi kendine hayran bırakan Manaj, bir kez daha Serie A ekiplerinin radarına girdi.

REY MANAJ LAZIO YOLUNDA

Serie A'nın köklü ekiplerinden Lazio, Rey Manaj'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan haberde; Gelecek sezon için mutlak bir santrfor arayışında olan başkent ekibinin rotayı Arnavut golcüye çevirdiğini aktardı. Lazio'nun, yeniden İtalya'da oynamaya sıcak bakan Manaj'a üç yıllık kontrat teklif edeceği belirtildi.

SİVASSPOR'UN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Sİvasspor, Rey Manaj için 15 milyon euro talep ediyor. Kırmızı beyazlı ekibin bonservis konusundaki ısrar, oyuncuyla ilgilenen Süper Lig ekiplerinin de transferden vazgeçmesine sebep olmuştu. Lazio'nun ise bu rakamlara yaklaşabileceği Çizme basın haberlerinde yer aldı.

25 GOL KATKISI

Rey Manaj, bu sezon Sivasspor formasıyla 36 maçta 2613 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki santrfor bu süre zarfında takımı adına skora 22 gol ve 3 asist ile katkı sağladı.

www.aksam.com.tr