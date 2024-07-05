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Gelinim Mutfakta sezon finali kim kazandı? 5 Temmuz 2024 puan durumu nasıl? İşte şampiyon gelin

Gelinim Mutfakta 6. sezon finali Kanal D ekranlarına geliyor. Bugün sezonun son çeyreği veriliyor. Günün yemeğini en iyi şekilde yapan ve en yüksek puanı toplayan gelin şampiyonu belirledi. Final turunda en yüksek puanı alan yarışmacı şampiyon oldu. Peki, Gelinim Mutfakta sezon finali kim kazandı? 5 Temmuz 2024 puan durumu nasıl? İşte şampiyon gelin

5 Temmuz 2024 Cuma 16:06 | Son Güncelleme:
Gelinim Mutfakta sezon finali kim kazandı? 5 Temmuz 2024 puan durumu nasıl? İşte şampiyon gelin
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Gelinim Mutfakta'da bugün 6. sezon finali heyecanı yaşanıyor. Nursel Ergin'in sunumu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan programda 20 gündür süren final turu bugün sona eriyor. Başak'ın kazanma ihtimali kalmasa da bugün çeyrek altın alması halinde kimin şampiyon olacağı belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta sezon finali kim kazandı? 5 Temmuz 2024 puan durumu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA SEZON FİNALİ KİM KAZANDI?

Zeynep, Kıymet mi Damla mı?

Gelinim Mutfakta sezon finalini kazanan gelin Damla oldu.

Damla 50 altın bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

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