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Avrupa Şampiyonası'nda bu akşam kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte EURO 2024 maç programı (2 Temmuz 2024)

UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası heyecanı devam ediyor. Futbolseverler, bugün oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor. Akşam yapılacak olan karşılaşmaları izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Bugün EURO 2024 grup eleme karşılaşmaları kapsamında 2 maç futbolseverlerle buluşacak. Peki Bugün hangi maçlar var? EURO 2024 maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün oynanacak maçlar ve saatleri..

2 Temmuz 2024 Salı 11:17 | Son Güncelleme:
Avrupa Şampiyonası'nda bu akşam kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte EURO 2024 maç programı (2 Temmuz 2024)
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EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup eleme maçları devam ediyor. EURO 2024 son 16 turunda bugün 4 takım çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te bugün 2 maç oynanacak. A Milli Futbol Takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçında Avusturya karşısında mücadele edecek. Karşılaşma, TRT1'den canlı olarak takip edebilecek. Peki bugün hangi maçlar var? İşte 2 Temmuz EURO 2024 maç programı

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabı maçları sürüyor. Turnuvada son 16 turu müsabakalarında bugün 2 maç oynanacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda bugün Türkiye, Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Münih Futbol Arena'da oynanacak olan Avusturya Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı takip edilecek. Tükriye çeyrek finale çıkması durumunda Romanya-Hollanda maçının galibi ile eşleşecek.

EURO 2024'te diğer maç ise Romanya ile Hollanda arasında gerçekleşecek. Her İki takım da çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek. Leipzig Stadı'nda yapılacak olan mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

EURO 2024 SON 16 TURU MAÇ TAKVİMİ

Son 16 turunda eşleşmeler ve (TSİ) bugünün maç programı şöyle:

2 Temmuz Salı:

19.00 Romanya-Hollanda (Münih Futbol Arena)

22.00 Avusturya - Türkiye (Leipzig Stadı)

EURO 2024 ÇEYREK FİNALE ÇIKAN TAKIMLAR

İSPANYA

ALMANYA

PORTEKİZ

FRANSA

İNGİLTERE

İSVİÇRE

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te son 16 turu maçları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Çeyrek Final 5-6 Temmuz,

Yarı Final 9-10 Temmuz

Final maçı ise 14 Temmuzda oynanacak.

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