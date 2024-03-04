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Avrupa'da 'Tutunamayanlar' listesine girdi! Bertuğ Yıldırım'ın bileti kesildi

Yaz transfer döneminde Hatayspor'dan Rennes'e transfer olan Bertuğ Yıldırım için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Rennes, transferde yeni gözdesini buldu, Bertuğ Yıldırım gözden düştü. İşte detaylar...

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Avrupa'da 'Tutunamayanlar' listesine girdi! Bertuğ Yıldırım'ın bileti kesildi
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Milli yıldızımız Bertuğ Yıldırım, sezon başında Hatayspor'dan 5.40 milyon euro karşılığında ayrılarak, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer olmuştu. Büyük umutlarla kadroya katılan genç yıldız, beklentiyi karşılayamadı. Rennes'in ise umutları söndü ve alternatif araştırmalarına başladı.

BERTUĞ YILDIRIM TUTUNAMADI!

Rennes, yaz transfer döneminde 23 yaşındaki golcü Kevin Denkey'i kadrosuna katmak için harekete geçecek. Bu transferin 12 milyon euronun altında bitmesi beklenmezken, Rennes'in bütçesini zorlayacağı biliniyor. Fransız ekibi ise teknik direktörleri Julien Stephan'ın çok istediği oyuncu için Bertuğ Yıldırım'ı feda edecek. Rennes'in Kevin Denkey transferine bütçe ayırabilmek için beklentileri karşılayamayan Bertuğ Yıldırım ile yollarını ayırabilir.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMÜŞTÜK"

Daha önce Hatayspor'dan Rennes'e transfer olma sürecinden bahseden Bertuğ Yıldırım, "Fenerbahçe ile görüşmelerimiz olmuştu. Hedefimin, Avrupa olduğunu söylemiştim." şeklinde konuşmuştu.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Fransa ekibiyle 22 maçta toplam 649 dakika süre alan milli forvet, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

aksam.com.tr - Yaşar Çifcibaşı

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