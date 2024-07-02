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Avusturya-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Avusturya-Türkiye maç kadrosu belli oldu! İşte ilk 11'ler

UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda bugün A Milli takımımız çeyrek finale çıkmak için Avusturya ile mücadele edecek. Türkiye, turu geçmesi halinde çeyrek finalde Hollanda-Romanya maçının galibiyle 6 Temmuz'da çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi Avusturya-Türkiye maç kadrosu belli oldu. İşte Avusturya-Türkiye maçında A Milli Takımın muhtemel ilk 11'leri

2 Temmuz 2024 Salı 13:01 | Son Güncelleme:
Avusturya-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Avusturya-Türkiye maç kadrosu belli oldu! İşte ilk 11'ler
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Avusturya-Türkiye maçı maçının muhtemel 11'leri belli oldu. EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün Türkiye, Avusturya ile karşı karşıya gelecek. EURO 2024'te çeyrek finale adını yazdırmak isteyen A Milli Takım'ın maç kardosu belli oldu. Takım'da kart cezalıları kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, Avusturya-Türkiye maçında forma giyemeyecek. İşte EURO 2024 Avusturya-Türkiye maç kadrosu

AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabı maçları sürüyor. Turnuvada son 16 turu müsabakalarında bugün 2 maç oynanacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te bugün A Milli Futbol Takımımız Avusturya karşısında mücadele edecek. Karşılaşma, saat 22.00'da TRT1'den canlı olarak takip edebilecek.

EURO 2024'te diğer maç ise Romanya ile Hollanda arasında gerçekleşecek. Her İki takım da çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek. Leipzig Stadı'nda yapılacak olan mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇ KADROSU BELLİ OLDU!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya maçı kadrosunu belirledi. EURO 2024 Avusturya-Türkiye maçında A Milli Takım'da kart cezalıları kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın forma giyemeyecek. Arda Güler'in ise 11'de olması bekleniyor. İşte A Milli Takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'i...

AVUSTURYA-TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Kaan, İrfan Can, Arda Güler, Kenan, Barış Alper.

AVUSTURYA: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Laimer, Baumgartner, Sabitzer, Gregoritsch.

Münih Futbol Arena'da oynanacak olan karşılaşmadan A Milli Takımın galip çıkması halinde çeyrek finalde Hollanda-Romanya maçının galibiyle 6 Temmuz'da çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

EURO 2024 ÇEYREK FİNALE ÇIKAN TAKIMLAR

İSPANYA

ALMANYA

PORTEKİZ

FRANSA

İNGİLTERE

İSVİÇRE

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL VE FİNAL MAÇI TARİHİ

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te son 16 turu maçları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Çeyrek Final 5-6 Temmuz,

Yarı Final 9-10 Temmuz

Final maçı ise 14 Temmuzda oynanacak.

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