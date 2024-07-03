Ayşe Egesoy gündemde araştırılan isimler arasında yerini aldı. Mehmet Ali Erbil'in sunumu ekrana gelen Turnike programına konuk olarak katılan eski sunucu, spiker Ayşe Egesoy'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Ayşe Egesoy kimdir? Ayşe Egesoy kaç yaşında, nereli?

AYŞE EGESOY KİMDİR?

Sunuculuk kariyeriyle televizyon dünyasında iz bırakan Ayşe Egesoy, Türkiye'nin tanınmış isimlerinden biridir. 7 Şubat 1953 (71 yaşında) Merzifon'da doğan Egesoy, eğitim hayatına Anadolu'nun çeşitli illerinde başlamış ve Çamlıca Kız Lisesi ile Yükseliş Koleji'nden mezun olmuştur. Babası emekli bir topçu subayıdır ve Ayşe'nin bir ressam olan bir kız kardeşi bulunmaktadır.

1970 yılında TRT'de memur olarak çalışmaya başlayan Ayşe Egesoy, burada 17 yıl boyunca görev yapmıştır. Bu süre zarfında spikerlik sınavını kazanarak televizyon anons spikerleri arasında yer almıştır. 1991 yılında TRT'den ayrılarak özel televizyon kanallarında kariyerine devam etmiş ve Star1 TV'de "Bir Cumartesi Eğlencesi" ve "Sekizinci Renk" gibi programların sunuculuğunu üstlenmiştir. Ayrıca uzun yıllar boyunca "Gecemiz, Bir Cumartesi, Daldan Dala, Vizyon, 5. Mevsim" gibi çeşitli eğlence ve yarışma programlarını da sunmuştur.

Ayşe Egesoy, sunuculuk kariyerinin yanı sıra yaklaşık 25 yıldır üniversiteler ve özel dil okullarında diksiyon, fonetik, ses ve nefes teknikleri üzerine eğitimler vermektedir. Ayrıca edebiyat ve müzik alanında da aktif olan Egesoy, "Benim Adım Şiir", "Hoş Geldin" ve "Gül Şehri" adlı üç albüm çalışmasına imza atmış ve "Sevgi Ustaları" adlı bir şiir antolojisi yayımlamıştır.

Ayşe Egesoy, kariyeri boyunca 42 basın ödülü kazanmış ve ailesinden kalan İstiklâl Madalyası sahibidir.

Ayrıca Devlet ve Protokol sunucusu unvanına da sahiptir.