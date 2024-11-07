AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda'nın AZ Alkmaar ekibiyle deplasmanda bu akşam karşılaşıyor. Grup aşamasını ilk 8'de bitirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin taraftarları maçla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

AZ ALKMAAR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

AZ Stadı'nda oynanacak AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı bugün (7 Kasım Perşembe) bugün saat 23.00'te başlayacak.

Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan John Beaton yönetecek. Beaton'ın yardımcılıklarını Daniel McFarlane ile David McGeachie yaparken, Calum Scott 4. hakem olacak.

AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Penetra, Dekker, De Wit, Clasie, Mijnans, Belic, Lahdo, Parrot, Poku

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri