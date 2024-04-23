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Aziz Yıldırım için harekete geçtiler! Fenerbahçe'de sürpriz gelişme

Fenerbahçe'de Sivasspor yenilgisi sonrası Aziz Yıldırım sesleri bir kez daha yükseldi. Mevcut yönetimi eleştiren sarı-lacivertli taraftarlar, eski başkan Aziz Yıldırım için binlerce paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

23 Nisan 2024 Salı 13:33 | Son Güncelleme:
Aziz Yıldırım için harekete geçtiler! Fenerbahçe'de sürpriz gelişme
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Aziz Yıldırım için Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarlar Sivasspor'a karşı alınan beraberlik sonrası sosyal medyada eski başkan Aziz Yıldırım için binlerce paylaşım yaptı.

FENERBAHÇE, SİVAS'TA BÜYÜK YARA ALDI

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Alınan beraberlik sonrası lider Galatasaray ile aradaki puan farkı 4'e yükseldi. Bu sonuç sonrası teknik direktör İsmail Kartal ve başkan Ali Koç yönetimi eleştirilerin hedefi oldu.

ŞAMPİYONLUK ZORA GİRDİ

Fenerbahçe'de alınan bu beraberlik camiada isyana neden oldu. Galatasaray ile olan puan farkının açılması şampiyonluğu zora soktu.

SOSYAL MEDYADA AZİZ YILDIRIM SESLERİ YÜKSELDİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, Sivasspor'a karşı alınan beraberlik sonrası kazan kaldırdı. Ali Koç ve yönetimi eleştirilerin hedefinde olurken eski başkan Aziz Yıldırım için "Geri dön" paylaşımlarında bulunuldu. Yapılan paylaşımların ardından Yıldırım'ın ismi sosyal medyada trend topiclere yükseldi.

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