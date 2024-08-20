UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray, İsviçre'ye gitti. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in yanı sıra cezalı Kaan Ayhan ve gıda zehirlenmesi geçiren Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı. Peki, Barış Alper Yılmaz sağlık durumu nasıl? Barış Alper Yılmaz Young Boys maçında oynayacak mı?

BARIŞ ALPER YILMAZ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan Barış Alper Yılmaz'ın gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edildi. Yılmaz, İsviçre'ye hareket eden kafilede yer almadı.

BARIŞ ALPER YILMAZ YOUNG BOYS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek." denildi.

Konuya ilişkin yeni bir açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

2000 yılında Rize'de dünyaya gelen Barış Alper Yılmaz, futbola 2011 yılında doğduğu şehrin takımlarından Rize Özel İdare Spor'da başladı. 2017 yılına kadar burada forma giyen Yılmaz, 2017-2018 sezonunda Ankara Demirspor transfer olarak profesyonel kariyerine başlangıç yaptı.

Ankara Demirspor'da geçirdiği 3 sezonda 43 resmi maça çıkan genç oyuncu, 2020/2021 sezonunun başında ise Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de 34 maça çıkan Yılmaz, 8 gol atıp 5 de asist yaptı.

Profesyonel kulüp kariyerinde çıktığı 79 maçta 9 gol ve 5 asistle skora katkı sağlayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Türkiye U21 formasını ise 3 kez giydi. Yılmaz, Hırvatistan ile oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü kaydetti.

Barış Alper Yılmaz, 2021-2022 sezonundan bu yana Galatasaray forması giymektedir. 2022-23 sezonunda Galatasaray'da ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşamıştır. Gelişimini sürdüren milli oyuncu, 2023-24 sezonunda da şampiyonluk kupasını kaldırdı ve as takımdaki yerini sağlamlaştırdı.