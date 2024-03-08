Başkan çıldırdı! 21 futbolcuyu birden transfer listesine koydu
Dev kulüpte yer yerinden oynadı. Gelen bilgilere göre kulüp başkanı, neredeyse tüm takımı transfer listesine koydu. İşte detaylar...
Türkiye ve dünya futbolunda 2023/24 sezonu devam ediyor. Sezonun sonuna doğru gelinirken, son yıllarda olduğu gibi bu sezon da hayal kırıklığı yaratan Manchester United'da flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, Manchester United'ın neredeyse tüm takımı satış listesine koyduğunu duyurdu.
MANCHESTER UNITED'DA BÜYÜK DEPREM!
Son yıllarda İngiliz futbolunun en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşatan Manchester United'a, teknik direktör Erik ten Hag da çare olamadı. Kırmızı Şeytanlar yeni sezonla birlikte Hollandalı hoca ile yollarını ayıracak. ManU'da bileti kesilen sadece Erik ten Hag değil. Takımın neredeyse tamamı da satış listesine konuldu.
TAKIMIN TAMAMI GÖNDERİLİYOR!
İngiliz devi, yeni sezonla birlikte büyük bir değişime gidecek. Kulübe yakın kaynaklar, takımda tam 21 futbolcunun satış listesine konulduğunu açıkladı. Manchester United'da gözden çıkarılan isimler ise belli oldu.
İşte transfer listesine konulan o isimler...
Tom Heaton
Aaron Wan-Bissaka
Raphael Varane
Victor Lindelof
Jonny Evans
Harry Maguire
Casemiro
Christian Eriksen
Sofyan Amrabat
Scott McTominay
Anthony Martial
Marcus Rashford
Antony
Omari Forson
Amad
Facundo Pellistri
Donny van de Beek
Hannibal Mejbri
Jadon Sancho
Mason Greenwood
Brandon Williams
www.aksam.com.tr | Fatih Burak Yıldırım