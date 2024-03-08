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Başkan çıldırdı! 21 futbolcuyu birden transfer listesine koydu

Dev kulüpte yer yerinden oynadı. Gelen bilgilere göre kulüp başkanı, neredeyse tüm takımı transfer listesine koydu. İşte detaylar...

8 Mart 2024 Cuma 19:08 | Son Güncelleme:
Başkan çıldırdı! 21 futbolcuyu birden transfer listesine koydu
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Türkiye ve dünya futbolunda 2023/24 sezonu devam ediyor. Sezonun sonuna doğru gelinirken, son yıllarda olduğu gibi bu sezon da hayal kırıklığı yaratan Manchester United'da flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, Manchester United'ın neredeyse tüm takımı satış listesine koyduğunu duyurdu.

MANCHESTER UNITED'DA BÜYÜK DEPREM!

Son yıllarda İngiliz futbolunun en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşatan Manchester United'a, teknik direktör Erik ten Hag da çare olamadı. Kırmızı Şeytanlar yeni sezonla birlikte Hollandalı hoca ile yollarını ayıracak. ManU'da bileti kesilen sadece Erik ten Hag değil. Takımın neredeyse tamamı da satış listesine konuldu.

TAKIMIN TAMAMI GÖNDERİLİYOR!

İngiliz devi, yeni sezonla birlikte büyük bir değişime gidecek. Kulübe yakın kaynaklar, takımda tam 21 futbolcunun satış listesine konulduğunu açıkladı. Manchester United'da gözden çıkarılan isimler ise belli oldu.

İşte transfer listesine konulan o isimler...

Tom Heaton

Aaron Wan-Bissaka

Raphael Varane

Victor Lindelof

Jonny Evans

Harry Maguire

Casemiro

Christian Eriksen

Sofyan Amrabat

Scott McTominay

Anthony Martial

Marcus Rashford

Antony

Omari Forson

Amad

Facundo Pellistri

Donny van de Beek

Hannibal Mejbri

Jadon Sancho

Mason Greenwood

Brandon Williams

www.aksam.com.tr | Fatih Burak Yıldırım

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