Bedavaya Raphael Varane! Süper Lig devi yılın bombasını patlattı

Yaz transfer dönemi öncesinde kulüplerimizde hareketlilik tam gaz devam ediyor. Özellikle gelecek yaz boşa çıkacak olan yıldız futbolcular için harekete geçen Süper Lig devlerinin gündeminde önemli yıldızlar var. O futbolculardan birisi de Raphael Varane. İngiliz devi Manchester United, yıldız stoper hakkında flaş bir karar aldı.

RAPHAEL VARANE SÜPER LİG YOLUNDA!

Kariyerini Real Madrid'in ardından Manchester United'da sürdüren Raphael Varane için önemli bir gelişme yaşandı. 2021 yazından beri formasını giydiği Kırmızı Şeytanlar'da beklentileri karşılayamayan 30 yaşındaki futbolcunun bileti kesildi. Fransız savunmacıyı uzun süredir gündeminde tutan Süper Lig devleri, bu kararın ardından resmi girişimlere başladı. İngiliz basını ise bu transferdeki flaş gelişmeyi duyurdu.

BEDAVAYA DÜNYA YILDIZI STOPER!

Raphael Varane'ı gündemine alan Süper Lig devleri, özellikle bu transferde mali şartlar sebebiyle somut adımlar atamıyordu. Ancak İngiliz basını, son dakika bilgisi olarak Manchester United'ın kararını resmen aktardı.

İngiliz ekibi, sezon sonunda Raphael Varane için bir transfer ücreti talep etmeyecek. Oyuncunun performansından memnun olmayan ve bu sebeple maaş yükünden kurtulmak isteyen Manchester United'ın, bonservis bedeli talep etmeyecek olması bu transferin önünü bir hayli açmış durumda.

Bu sezon İngiliz ekibinde 30 maçta görev alan Raphael Varane'ın güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak belirlendi. Raphael Varane kariyerine, 1 Dünya Kupası, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 La Liga, 4 FIFA Kulüpler Şampiyonluğu, 3 UEFA Süper Kupası, 1 İspanya Kupası, 3 İspanya Süper Kupası ve 1 İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu sığdırdı. Dünya yıldızı stoper cephesinde yakın zamanda önemli transfer gelişmelerinin yaşanması bekleniyor.

www.aksam.com.tr | Fatih Burak Yıldırım