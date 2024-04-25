Beklenen haber sonunda geldi! Anderson Talisca yeniden Süper Lig'de

Süper Lig'de 2023/24 sezonunun sonuna doğru gelinirken kulüpler, yaz transfer dönemi çalışmalarına erkenden başladı. Gelecek sezon boşa çıkacak isimler gündemin birinci sırasında. O futbolculardan birisi de daha önce Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla izlediğimiz Anderson Talisca. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, yeni sezonun planlaması kapsamında Brezilyalı futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı.

ANDERSON TALISCA SÜPER LİG YOLUNDA!

Yeni sezonda yıldızlarla dolu kadrosuna yenilerini eklemeyi hedefleyen Al Nassr, Anderson Talisca'yı gözden çıkardı. Gelen bilgilere göre bu bölgeyi dünya yıldızı bir başka futbolcuyla güçlendirmek isteyen Suudi ekibi, Talisca'ya gelecek olan teklifleri bekliyor. Bu gelişme üzerine Süper Lig devleri, Anderson Talisca için devreye girmiş durumda.

SÜPER LİG DEVLERİNİN TALISCA SAVAŞI!

Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak istiyor. Bu bağlamda Suudi kulübüyle temaslara başlandığı da gelen bilgiler arasında. Ayrıca Al Nassr'ın bu transferde kolaylık sağlayacağı da bir başka detay olarak öne çıkıyor.

3 büyük ekipten oyuncuyu ikna etmeyi başaran kulüp, bu transferde mutlu sona ulaşacak. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Talisca, bu sezon 25 maçta 25 gol ve 4 asist üretti.

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