Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmak isteyen Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyet alarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Ligde geride kalan 3 haftada Malmö de Beşiktaş gibi 1 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Bugünkü karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyenler "Beşiktaş Malmö Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor...

BEŞİKTAŞ - MALMÖ AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'yü ağırlayacak.

Bugün (6 Kasım 2024 Çarşamba günü) Tüpraş Stadı'nda gerçekleşecek karşılaşma, saat 18.30'da start verecek. Mücadeleyi Alman hakem Sven Jablonski yönetecek.

BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Malmö maçı, TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson-Udokhai-Emirhan-Masuaku, Ndour-Gedson, Joao Mario-Rafa Silva-Muçi, Semih

Malmö: Dahlin, Larsen, Jansson, Rosler, Busanello, Pena, Berg, Abdi Ali, Loukili, Bolin, Botheim