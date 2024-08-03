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Beşiktaş Süper Kupa'yı kaç kere aldı? Beşiktaş'ın Süper Kupa aldığı yıllar

Süper Kupa heyecanı bu akşam yaşanıyor. Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma öncesi kimin kaç kere bu kupayı aldığı sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Süper Kupa'yı kaç kere aldı? Beşiktaş'ın Süper Kupa aldığı yıllar

3 Ağustos 2024 Cumartesi 15:47 | Son Güncelleme:
Beşiktaş Süper Kupa'yı kaç kere aldı? Beşiktaş'ın Süper Kupa aldığı yıllar
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Beşiktaş'ın Süper Kupa aldığı yıllar araştırılan başlıklar arasında yerini aldı. Bu akşam Galatasaray ve Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa 2024 finalinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi kara kartal tarafları ile sporseverler Beşiktaş'ın Süper Kupayı kaç kere ve hangi yıllar aldığını sorguluyor. Peki, Beşiktaş Süper Kupa'yı kaç kere aldı? İşte Beşiktaş'ın Süper Kupa aldığı yıllar...

BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA'YI KAÇ KERE ALDI?

Beşiktaş, Süper Kupayı 9 kere aldı. BJK, 12 kere ise Süper Kupa maçını kaybetti.

BEŞİKTAŞ'IN SÜPER KUPA ŞAMPİYONLUK YILLARI

1967,

1974,

1986,

1989,

1992,

1994,

1998,

2006,

2021.

SÜPER KUPA HAKKINDA

Turkcell Süper Kupa, Türkiye'de yeni sezon başlamadan önce Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu takımların arasında oynanan futbol organizasyonu.

1966 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası ismiyle oynanmaya başlanan organizasyon, 1998 yılında ara verilene kadar kesintisiz olarak her yıl düzenlendi. 15 Mayıs 1998 tarihinde son oynanan Galatasaray - Beşiktaş finalinden sonra kaldırıldıktan sonra 2006 yılından itibaren Türkiye Süper Kupası ismiyle tekrar organize edilmeye başlandı. Süper Kupa, yeniden düzenlenmeye başlandıktan sonra ilk olarak 2006 yılında oynandı.

Galatasaray 26 kere mücadele ettiği organizasyonda elde ettiği 17 şampiyonluk ile en başarılı takım konumundadır.

Galatasaray Süper Kupa'yı kaç kere aldı? Galatasaray'ın Süper Kupa aldığı yıllar
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