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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar krizi! Direkt bileti kesildi

Beşiktaş, yıldız golcüsü Vincent Aboubakar için kararı verdi. Vincent Aboubakar'ı sezon sonunda büyük bir sürpriz bekliyor.

8 Nisan 2024 Pazartesi 21:43 | Son Güncelleme:
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar krizi! Direkt bileti kesildi
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Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta bu sezon kadro dışı kaldı ve daha sonrasında affedilip takıma geri döndü. Teknik direktör Fernando Santos, Kamerunlu golcüyü sezon sonuna kadar değerlendirme kararı aldı. Maçların son dakikalarında süre alan Aboubakar için sezon sonu bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA VINCENT ABOUBAKAR KARARI

Beşiktaş'ın sezon sonunda Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmaya karar verdiği aktarılıyor. Siyah beyazlı yönetim, yıldız golcü için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Aboubakar'ın Suudi Arabistan'dan talipleri bulunuyor.

ALTERNATİFİ ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan Beşiktaş kurmayları, tecrübeli forvet için alternatif arayışlarına başladı. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Karabağ forveti Juninho'yu yakından izledi.

ABOUBAKAR'IN SEZON KARNESİ

Sezon iyi başlayan ve daha sonra disiplinsizlik nedeniyle kadro dışı kalan isimler arasında yer alan Kamerunlu forvet, 28 maçta 11 gol 3 asistlik performans sergiledi.

aksam.com.tr

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