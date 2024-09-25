Bileti kesildi! Fenerbahçe'de Cengiz Ünder depremi

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı sürerken sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray karşısında ağır bir yenilgi aldı. Sahasında sarı kırmızılılara 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de sular durulmuyor.

Karşılaşmanın ardından taraftarlar, özellikle yönetime ve teknik direktör Jose Mourinho'ya büyük tepki gösterdi. Sosyal medyayı sallayan tepkiler ışığında bazı futbolcular da eleştirilerden nasibini aldı. O isimlerden birisi de Cengiz Ünder...

Fenerbahçe'de istikrarlı bir görüntü çizemeyen ve sezona da son derece kötü başlayan Cengiz Ünder için önemli bir gelişme yaşandı.

CENGİZ ÜNDER DEFTERİ KAPANDI

Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde çalışmalarına ara vermeden devam eden sarı lacivertliler, gözünü bir yandan da Avrupa'ya çevirdi. Deneyimli teknik adam, takımın yeniden toparlanmasını ve Union SG maçıyla birlikte yeni bir galibiyet serisi yakalanmasını istedi.

Öte yandan takımdaki bazı futbolcular ise sabırları taşırıyor. O isimlerin başında Cengiz Ünder yer alıyor. Fenerbahçe'ye ciddi bir maliyetle transfer olan milli futbolcu, geldiğinden bu yana büyük bir düşüş içerisinde. Son olarak A Milli Takım'daki formasını da kaybeden Cengiz, artık gözden çıkarılan isimlerin başında geliyor.

TALİPLERİ VAR

Fenerbahçe taraftarlarının da büyük tepki göstermesinin ardından yıldız futbolcu devre arasında takıma veda edecek. Cengiz Ünder'e özellikle Rusya ve İtalya'dan talipler var.

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