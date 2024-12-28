Bir rüya gerçek oluyor! Süper Lig devine Robert Lewandowski müjdesi

Dünya futbolunun son yıllardaki en büyük golcülerinden biri olan Robert Lewandowski, kariyerini Barcelona'da sürdürüyor. İspanya La Liga'da bu sezon şampiyonluk hedefleyen Barcelona'da, golcü futbolcu tartışma konusu oldu. Son dönemde Avrupa ve Türk kulüpleriyle de anılan 36 yaşındaki yıldız için sıcak bir gelişme yaşandı.

ROBERT LEWANDOWSKI KARARI

Kariyeri boyunca Borussia Dortmund ve Bayern Münih formalarıyla büyük başarılar elde eden Robert Lewandowski, futbol tarihine adını yazdıran oyunculardan birisi olmuştu. 2022 yazında transfer olduğu Barcelona'da kariyerini sürdüren tecrübeli futbolcu, 2024 yılını son derece başarılı geçirdi. Attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Lewandowski, bu sezon ise 18 La Liga maçında 16 gol kaydetti. Ancak buna rağmen Polonyalı forvetin geleceği Barcelona'da tartışma konusu oldu.

Son dönemde ekonomik sıkıntılarla boğuşan ve bu sebeple giderek maaş bütçesinde küçülmeye giden Barcelona, Lewandowski'ye yıllık 32 milyon euro ödüyor. Her ne kadar sahada etkili bir performans gösterse de 36 yaşındaki futbolcunun maaşı Barcelona'yı ayrılığa itebilir.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Adı Avrupa'dan birçok kulüp, Suudi Arabistan ekipleri ve Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile de anılan Robert Lewandowski için beklenen haber geldi. İspanyol basını, Barcelona'nın Robert Lewandowski'nin yüksek maaşı ve ilerleyen yaşı sebebiyle ayrılık kararı alabileceğini duyurdu. İspanya'da geniş yer bulan haberde, Barça'nın forvet hattına daha az maliyetli ve daha genç bir futbolcu almak istemesi sebebiyle, Lewandowski'nin ayrılığına sıcak bakabileceği ifadeleri yer aldı.

Barcelona ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun takıma veda edip etmeyeceği merakla bekleniyor.

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