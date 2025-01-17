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Bunu kimse beklemiyordu! Samet Akaydin ezeli rakibe gidiyor...

Samet Akaydin için Fenerbahçe dönemi sona erdi. 30 yaşındaki milli stoper, ezeli rakibe transfer olmaya hazırlanıyor. İşte Samet Akaydin cephesinde yaşanan sürpriz transfer gelişmesi...

Burak Yıldırım | 17 Ocak 2025 Cuma 21:41 | Son Güncelleme:
Bunu kimse beklemiyordu! Samet Akaydin ezeli rakibe gidiyor...
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Süper Lig'de Adana Demirspor macerası sonrası Fenerbahçe'ye transfer olan Samet Akaydin, sarı lacivertlilerde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Fenerbahçe'de gözden çıkarılan ve kadro dışı bırakılan milli stoper, devre arasında takıma veda edecek.

Samet Akaydin'in yeni durağı ise herkesi şaşırttı.

SAMET AKAYDİN VEDA EDİYOR

Fenerbahçe'de büyük tepki gören ve teknik direktör Jose Mourinho tarafından kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, sarı lacivertlilere veda edecek. Devre arasında ayrılık kararı alan 30 yaşındaki stoperin menajeri, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Yapılacak olan görüşmenin sonucunda, tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.

Samet Akaydin'in yeni adresi ise ortaya çıktı.

GERİ DÖNÜYOR!

Daha önce Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'ta forma giyen milli futbolcu, Yunanistan'a geri dönmeye hazırlanıyor. Kariyerini yurt dışında sürdürme kararı alan Samet Akaydin, bu kez Panathinaikos'un ezeli rakiplerinden PAOK'un gündeminde olduğu iddia edildi.

Önümüzdeki günlerde Samet'in sözleşmesinin feshedilmesi ve ardından oyuncunun yeni takımına imza atması bekleniyor. Bu sezon Fenerbahçe'de 7 maça çıkan Samet Akaydin, 1 gol kaydetti.

www.aksam.com.tr

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