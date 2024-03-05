Burak Yılmaz öyle bir şey yaptı ki... Tüm Fransa onu konuşuyor

Kayserispor'un başarılı teknik direktörü Burak Yılmaz, performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Fransa basınında da büyük yankı uyandıran Burak Yılmaz için, "Onun liderliğinde takım yeniden doğdu." İfadelerine yer verildi.

BURAK YILMAZ, KAYSERİSPOR'DA HARİKA BAŞLANGIÇ YAPTI

Recep Uçar ile yolları ayıran Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, göreve Beşiktaş'ta kısa bir süre teknik direktörlük yapan Burak Yılmaz'ı getirdi. Genç çalıştırıcı, sarı-kırmızılıların başında çıktığı ilk 5 maçta da yenilgi yüzü görmeyerek takımdaki olumsuz havayı tam tersine çevirdi ve umutları yeniden yeşertti.

FRANSA'DA GÜNDEM O! "TARİHİ BAŞLANGIÇ"

Burak Yılmaz'ın Kayserispor'un başındaki performansı Fransa basınında gündem oldu. Sarı-kırmızılılarda tarihi bir başlangıç yaptığı belirtilen genç çalıştırıcı için, "Onun liderliğinde Kayserispor takımı Süper Lig'de yeniden doğdu." ifadelerine yer verilirken Yılmaz'ın yeni takımında son derece başarılı bir grafik çizdiği belirtildi.

ŞU ANA KADARKİ PERFORMANSI

Burak Yılmaz, bu sezon Kayserispor'un başında şu ana kadar 6 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak 9 puan topladı ve maç başına 1.50 puan ortalaması yakalayabildi.