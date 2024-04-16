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Burak Yılmaz'ın dünyası başına yıkıldı! Büyük kriz: Her şey altüst oldu

Burak Yılmaz için Kayserispor'da işler yolunda gitmiyor. Son 5 Süper Lig maçından da galibiyet alamayan sarı-kırmızılılarda genç teknik direktör Burak Yılmaz için tehlike çanları çalıyor. İşte detaylar...

16 Nisan 2024 Salı 12:10 | Son Güncelleme:
Burak Yılmaz'ın dünyası başına yıkıldı! Büyük kriz: Her şey altüst oldu
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Kayserispor'da iyi bir başlangıç yapan Burak Yılmaz için işler tersine döndü. Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmadan da galibiyet alamayan Burak Yılmaz ve öğrencileri için işler yolunda gitmiyor.

BURAK YILMAZ İÇİN İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR

Beşiktaş'taki kısa macerasının ardından Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz için işler yolunda gitmiyor. Son 5 lig maçından da galibiyet alamayan genç çalıştırıcı için sarı-kırmızılılarda tehlike çanları çalmaya başladı.

KÜME HATTINA YAKLAŞTILAR

Süper Lig'de sezonun son 6 haftasına girilirken kötü sonuçlar almaya devam eden Kayserispor, adım adım ateş hattına yaklaşıyor. Sarı-kırmızılıların küme hattı ile arasındaki puan farkı 6 puana kadar indi.

ŞU ANA KADARKİ PERFORMANSI

Burak Yılmaz, Kayserispor'un başında şu ana kadar 9 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan 38 yaşındaki teknik direktör, maç başına 1.22 puan ortalaması yakalayabildi.

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