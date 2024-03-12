Bütün Yunanistan, Samet Akaydin'i konuşuyor! Ortalık yıkıldı: Herkes ter köşe oldu

Olympiacos'u 3-1 yenen Panathinaikos'ta Samet Akaydin gündem oldu. Sürpriz bir şekilde karşılaşmanın ilk 11'inde yer alan Samet Akaydin, sergilediği başarılı performansla herkesi ters köşe yaptı.

FATİH TERİM'DEN SÜRPRİZ SAMET AKAYDİN TERCİHİ

Yunanistan Süper Ligi'nde Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, deplasmanda Olympiacos'u 3-1 mağlup ederek büyük ses getirdi. Başarılı çalıştırıcı Terim'in karşılaşmada stoperde Samet Akaydin'i tercih etmesi ise büyük sürpriz oldu.

HERKESİ TERS KÖŞE YAPTI

Komşu basınında yer alan habere göre; Fatih Terim'in Samet Akaydin'e forma vermesi sürpriz olarak karşılandı. Aldığı şansları iyi değerlendiremeyen Samet'in bu karşılaşmada ise herkesi ters köşe yaptığı ve karşılaşmaya damga vurduğu belirtildi. 29 yaşındaki stoperin Yunan ekibine geldiğinden bu yana en iyi performansını ortaya koyduğu ifade edildi.

ŞU ANA KADARKİ PERFORMANSI

Samet Akaydin, bu sezon Panathinaikos formasıyla şu ana kadar 10 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 7'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 649 dakika sahada kalan 29 yaşındaki milli stoper, 1 asistle skora etki etti.