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Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'yi yıkan haber! Kararı resmen açıkladı

Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Devre arasında kiralık olarak kadroya dahil olan milli futbolcu için flaş bir gelişme yaşandı. İşte Çağlar Söyüncü cephesinde son durum...

25 Nisan 2024 Perşembe 19:23 | Son Güncelleme:
Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'yi yıkan haber! Kararı resmen açıkladı
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Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan Çağlar Söyüncü, sezon sonuna kadar kiralanmıştı. Kadroya katılmasının ardından takımın önemli isimlerinden biri haline gelen milli futbolcu, Süper Lig'de 7, Konferans Ligi'nde 3 ve Türkiye Kupası'nda 1 maçta boy gösterdi. Sezonun sona ermesiyle Atletico Madrid'e dönmesi planlanan yıldız isim için sarı lacivertli yetkililer harekete geçmişti. Ancak Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi.

FENERBAHÇE'DE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ DEPREMİ!

Son dönemde aldığı kayıplarla birlikte önce Konferans Ligi'ne veda eden, ardından da Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'ye milli futbolcu Çağlar Söyüncü'den de kötü haber geldi. Sarı lacivertliler devre arasında kiraladığı 27 yaşındaki stoperin bonservisini almak adına Atletico Madrid cephesiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak gelen bilgilere göre Fenerbahçe cephesi, bu transferde umduğunu bulamadı. Sezonun sona ermesinin ardından Çağlar'ın yeniden İspanya'ya döneceği vurgulandı.

DÜZENLİ OLARAK OYNAMAK İSTİYOR

Öte yandan Çağlar Söyüncü, kariyerini düzenli olarak forma giyerek sürdürmek istiyor. Milli futbolcu, Fenerbahçe'de aldığı süreden memnun. Ancak Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, gelecek sezonda onu rotasyonda değerlendirmeyi planlıyor.

Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'de kalma talebi, kulüp tarafında işleri değiştirebilir. Yakın zamanda bu transferin netlik kazanması bekleniyor.

www.aksam.com.tr

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