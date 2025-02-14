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Daha imzası kurumadan! Carlos Cuesta depremi

Carlos Cuesta hayatının şokunu yaşadı. Galatasaray'a devre arasında imza atan 25 yaşındaki futbolcu, AZ Alkmaar maçı sonrası taraftarları çılgına çevirdi. İşte Carlo Cuesta cephesinde yaşanan o gelişme...

Burak Yıldırım | 14 Şubat 2025 Cuma 20:34 | Son Güncelleme:
Daha imzası kurumadan! Carlos Cuesta depremi
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Devre arası transfer döneminin hareketli takımlarından birisi de Galatasaray olmuştu. Sarı kırmızılılar, kadrosuna birçok önemli takviye yaparken stoper hattını da Carlos Cuesta ile güçlendirdi. Kolombiyalı savunmacı, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan AZ Alkmaar maçına ilk 11'de başladı. Karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kaybederken, takımın yeni stoperi Carlos Cuesta ise büyük bir tepki aldı.

CARLOS CUESTA ŞOKU!

Devre arası transfer döneminde stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, tercihini Carlos Cuesta'dan yana kullanmıştı. Sarı kırmızılılar, 25 yaşındaki Kolombiyalı savunmacıyı renklerine bağladı. Galatasaray'daki macerasına hızlı başlayan Cuesta, AZ Alkmaar maçında ise ilk 11'de başladı. Ancak Kolombiyalı oyuncu, büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

Galatasaray formasıyla çıktığı AZ Alkmaar maçında oldukça etkisiz bir performans gösterirken, takımının 4-1'lik mağlubiyetinin ardından taraftarlar Cuesta'ya büyük tepki gösterdi.

TAM BİR DEPREM!

Yeni macerasına büyük umutlarla başlayan Carlos Cuesta ise tam bir şok yaşadı. Binlerce taraftar, Kolombiyalı savunmacıya sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi. İşte Carlos Cuesta'ya gelen bazı tepkiler;

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