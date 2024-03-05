Daha imzası kurumadan Sacha Boey krizi! Dünyası başına yıkıldı

Sacha Boey, Galatasaray formasıyla gösterdiği üst düzey performansın ardından birçok Avrupa devinin dikkatini çekmişti. Arsenal, Mancheser United, Borussia Dortmund gibi devlerin arasından sıyrılan Bayern Münih, genç sağ beki 30 milyon euro gibi Süper Lig tarihine geçen bir bedelle transfer etti. Ancak Boey'in Almanya macerasının çok uzun sürmeyebilir.

SACHA BOEY'İN BÖLGESİNE DÜNYA YILDIZI GELİYOR

Bayern Münih'in yüksek bir maliyetle kadrosuna kattığı Sacha Boey'in pozisyonuna bir isim daha almaya karar verdiği iddia edildi. Alman basınında yer alan habere göre; Bavyera ekibinin Bayer Leverkusen ile çok iyi bir çıkış yakalayan Jeremie Frimpong için serbest kalma bedelini ödemeyi gözden çıkardığı belirtildi. Bu haber, Sacha Boey'in Bayern Münih için "yetersiz" gözüktüğü iddialarına yol açtı.

SEZON SONU DURUMU YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Sacha Boey'in Bayern Münih'teki geleceğinin sezon sonunda yeniden değerlendirileceği belirtildi. Alman ekibi, Fransız futbolcunun performans durumuna göre kiralık gönderme seçeneğini de değerlendirebileceği ifade edildi.

SAKATLIĞI KENDİNİ GÖSTERMESİNE ENGEL OLDU

Bayern Münih'te yaşadığı sakatlığın ardından takımla çalışmalara yeni başlayan Sacha Boey, Alman deviyle sadece 2 maçta 109 dakika görev yaptı. 23 yaşındaki futbolcu bu süre içinde gol veya asist katkısı üretemedi.

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