Derrick Köhn için bin pişman oldular! Resmen dünyaları başlarına yıkıldı

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray'ın ara transfer döneminde Alman ekibi Hannover'den kadrosuna kattığı ve performansıyla göz dolduran Derrick Köhn, ülkesinde en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başardı. Sarı-kırmızılı formaya çabuk uyum sağlayan Alman oyuncu, eski kulübüne adeta saç baş yoldurdu.

DERRICK KÖHN, ALMANLARI PİŞMAN ETTİ

Galatasaray'ın şubat ayında kadrosuna kattığı Derrick Köhn, ortaya koyduğu performansla parmak ısırtırken eski kulübü Hannover büyük bir pişmanlık yaşattı. Alman basınında yer alan habere göre; Köhn'ü Galatasaray'a satan Hannover yönetimi, bu karardan dolayı büyük bir pişmanlık yaşıyor ve başarılı oyuncu, yerine yaklaşık iki aydır alternatif arıyor.

ANGELINO'NUN ÜZERİNE İLAÇ GİBİ GELDİ

Galatasaray'ın sezon başında büyük beklentilerle satın alma opsiyonuyla kadrosuna kiralık olarak kadrosuna kattığı Angelino, sarı-kırmızılılarda performansıyla hayal kırıklığı yaşatmıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında İspanyol oyuncu ile yolların ayırmış ve yerine Köhn'ü transfer etmişti. Alman oyuncu performansıyla, sarı-kırmızılıların soluna adeta ilaç gibi geldi.

GALATASARAY RAKAMLARI

Derrick Köhn, Galatasaray formasını tüm kulvarlarda 10 maçta terletti. 25 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 1 gol ve 1 asist yaparak takımına skor katkısı verdi.

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