Direkt bileti kesildi! Galatasaray'da 'Okan Buruk istifa' sesleri

Süper Lig'de lider Galatasaray, ligin 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sona ererken karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

Galatasaray taraftarları, sosyal medya üzerinden Okan Buruk'un istifasını istedi.

ON BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI!

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Galatasaray, çıktığı 6 resmi maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Peş peşe kötü sonuçlar ve oynanan futbol sebebiyle taraftarlar, faturayı teknik direktör Okan Buruk'a kesti. Kasımpaşa maçının son düdüğüyle birlikte on bilerce taraftar, sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

Taraftarlar, özellikle Okan Buruk'un oyun planı ve oyuncu değişikliklerini eleştirdi.

İSTİFA SESLERİ!

Öte yandan birçok taraftar ise Okan Buruk'un istifa etmesi gerektiğini savundu. Sosyal medya üzerinden #okanburukistifa tag'i başlatılırken, binlerce taraftar bu başlık altında tepkisini gösterdi.

İşte yapılan bazı paylaşımlar;