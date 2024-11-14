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Dünya bu transferi konuşuyor! Neymar 2 yıllığına "Geliyorum" dedi

Neymar için Suudi Arabistan defteri kapandı. Brezilyalı dünya yıldızı, büyük ses getirecek bir transfere hazırlanıyor. Neymar'ın yeni durağı duyuruldu. İşte detaylar...

14 Kasım 2024 Perşembe 19:59 | Son Güncelleme:
Dünya bu transferi konuşuyor! Neymar 2 yıllığına "Geliyorum" dedi
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Dünya futbolunun son dönemdeki en önemli isimlerinden olan Neymar, kabus gibi geçen Suudi Arabistan macerasını noktalıyor. Burada yaşadığı sakatlıklarla birlikte yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalan Brezilyalı futbolcu, kulübü Al-Hilal'de sabırları taşırdı. Suudi kulübü, Neymar'ın sözleşmesini feshederek oyuncuyu göndermek istiyor.

NEYMAR İÇİN SABIR KALMADI!

Paris Saint-Germain macerasının ardından birçok dünya yıldızı Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Neymar, Al-Hilal'de neredeyse hiçbir katkı sağlayamadı. Yaşadığı sakatlık sebebiyle 1 sezon boyunca futboldan uzak kalan 32 yaşındaki futbolcu, geri dönüşünün ardından bir sakatlık daha yaşadı. Bu durum, yıllık 100 milyon euro maaş kazanan oyuncu için Al-Hilal'in sabrını taşırdı. Suudi ekibi, oyuncunun sözleşmesini feshetmek istiyor. Taraflar arasında da şu sıralar görüşmeler devam ediyor.

SANTOS İDDİASI GELMİŞTİ

Neymar'ın altyapısından yetiştiği Brezilya kulübü Santos'a geri dönmesi gündeme gelmişti. Futbolu eski takımında bırakacağı konuşulurken bu transferde en büyük engel ise mali şartlar. Santos kulübünün bu bütçelere çıkamayacağı belirtiliyor.

BÜYÜK BULUŞMA!

Öte yandan Neymar için en ciddi adaylardan birisi de Inter Miami durumunda. Kadrosunda Lionel Messi ve Luis Suarez'i bulunduran Inter Miami, Neymar'ı da transfer edip muhteşem 3'lüyü yeniden bir araya getirmek istiyor. Neymar'ın da Miami'deki yaşam tarzının kendisine uygun olacağını düşünerek ve bu transfere onay verdiği konuşuluyor.

Inter Miami, oyuncuya 2 yıllık sözleşmeyle birlikte dev bir paket içeren teklif sunuyor.

Al-Hilal ve Neymar arasında gerçekleşen sözleşme fesih görüşmelerinde anlaşma sağlanırsa, Neymar'ın yeni adresinin ABD olması bekleniyor.

www.aksam.com.tr

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