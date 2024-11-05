ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Dünyası başına yıkıldı! Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski depremi

Sebastian Szymanski hayatının şokunu yaşadı. Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu yeni sezonda beklentilerin çok altında kaldı. Taraftarlar ise 25 yaşındaki isme tepki gösterdi. İşte Sebastian Szymanski cephesinde yaşananlar...

5 Kasım 2024 Salı 22:16 | Son Güncelleme:
Dünyası başına yıkıldı! Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski depremi
ABONE OL

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde zirve takibini sürdürüyor. 11. haftayı lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde tamamlayan sarı lacivertlilerde, bazı futbolcuların performansı ise tartışma konusu. O isimlerin başına Sebastian Szymanski geliyor.

SEBASTIAN SZYMANSKI ŞOKU YAŞADI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Polonyalı oyuncu, skorer kimliğiyle ön plana çıkmıştı. Attığı goller ve yaptığı asistleriyle İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe'de takımın skor yükünü üstlenen Szymanski, sezon sonuna doğru ise skorer görüntüsünden uzak kaldı. Yeni sezonda da Jose Mourinho'nun en güvendiği isimlerin başında yer alan yıldız oyuncu, hücum anlamında kendisinden bekleneni henüz verebilmiş değil.

Geçtiğimiz sezonu 13 gol ve 19 asistle tamamlayan Szymanski, bu sezon ise tüm kulvarlarda 17 maçta yalnızca 1 gol ve 2 asist kaydedebildi. Taraftarlar ise takımın ofansif orta sahasının bu kadar az skor üretmesinden rahatsız.

DEVRE ARASI TRANSFER TALEBİ

Fenerbahçe taraftarları, skorer kimliğini kaybeden Sebastian Szymanski'nin biletini kesti. Birçok taraftar, devre arasında golcü bir on numara transfer edilmesini talep ederken, Szymanski'nin rotasyon oyuncusu olması gerektiğini savundu.

Teknik direktör Jose Mourinho ise Sebastian Szymanski'ye hala güveniyor. Sık sık saha içerisinde çok faydalı olduğunu dile getiren Mourinho, oyuncusuna gelen eleştirilerin yersiz olduğunu düşünüyor.

Öte yandan devre arası transfer dönemi için, bu pozisyonda forma giyen birden fazla yıldız futbolcunun da Fenerbahçe'nin listesinde yer aldığı belirtiliyor.

www.aksam.com.tr

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Rodrigo Becao depremi! Fenerbahçe sonrası yeni adresi belli oldu
Rodrigo Becao depremi! Fenerbahçe sonrası yeni adresi belli oldu
Ve bitti bu iş! Süper Lig devinin yeni golcüsü Ahmed Kutucu
Ve bitti bu iş! Süper Lig devinin yeni golcüsü Ahmed Kutucu
İzlanda Türkiye maçı hangi kanalda? İzlanda Türkiye maçı saat kaçta?
İzlanda Türkiye maçı hangi kanalda? İzlanda Türkiye maçı saat kaçta?
Resmen şoku yaşadı! Vedat Muriqi için sürpriz karar...
Resmen şoku yaşadı! Vedat Muriqi için sürpriz karar...
Ve resmen duyurdular! Paul Pogba imzayı atıyor: 1 yıllık anlaşma
Ve resmen duyurdular! Paul Pogba imzayı atıyor: 1 yıllık anlaşma
Thomas Tuchel takımın başına geliyor! 2 yıllık anlaşma hayırlı uğurlu olsun
Thomas Tuchel takımın başına geliyor! 2 yıllık anlaşma hayırlı uğurlu olsun
Resmen kabus! Cenk Tosun'un dünyası başına yıkıldı
Resmen kabus! Cenk Tosun'un dünyası başına yıkıldı
Ve Merih Demiral için harekete geçildi! Teklifi resmen duyurdular
Ve Merih Demiral için harekete geçildi! Teklifi resmen duyurdular
Ve bileti kesildi! Güle güle Sebastian Szymanski...
Ve bileti kesildi! Güle güle Sebastian Szymanski...
Yılın teknik direktör hamlesi Jürgen Klopp! Teklifi resmen açıkladı...
Yılın teknik direktör hamlesi Jürgen Klopp! Teklifi resmen açıkladı...
Yılın hamlesi ortaya çıktı! İrfan Can Kahveci için harekete geçtiler
Yılın hamlesi ortaya çıktı! İrfan Can Kahveci için harekete geçtiler