Dünyası başına yıkıldı! Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski depremi

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde zirve takibini sürdürüyor. 11. haftayı lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde tamamlayan sarı lacivertlilerde, bazı futbolcuların performansı ise tartışma konusu. O isimlerin başına Sebastian Szymanski geliyor.

SEBASTIAN SZYMANSKI ŞOKU YAŞADI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Polonyalı oyuncu, skorer kimliğiyle ön plana çıkmıştı. Attığı goller ve yaptığı asistleriyle İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe'de takımın skor yükünü üstlenen Szymanski, sezon sonuna doğru ise skorer görüntüsünden uzak kaldı. Yeni sezonda da Jose Mourinho'nun en güvendiği isimlerin başında yer alan yıldız oyuncu, hücum anlamında kendisinden bekleneni henüz verebilmiş değil.

Geçtiğimiz sezonu 13 gol ve 19 asistle tamamlayan Szymanski, bu sezon ise tüm kulvarlarda 17 maçta yalnızca 1 gol ve 2 asist kaydedebildi. Taraftarlar ise takımın ofansif orta sahasının bu kadar az skor üretmesinden rahatsız.

DEVRE ARASI TRANSFER TALEBİ

Fenerbahçe taraftarları, skorer kimliğini kaybeden Sebastian Szymanski'nin biletini kesti. Birçok taraftar, devre arasında golcü bir on numara transfer edilmesini talep ederken, Szymanski'nin rotasyon oyuncusu olması gerektiğini savundu.

Teknik direktör Jose Mourinho ise Sebastian Szymanski'ye hala güveniyor. Sık sık saha içerisinde çok faydalı olduğunu dile getiren Mourinho, oyuncusuna gelen eleştirilerin yersiz olduğunu düşünüyor.

Öte yandan devre arası transfer dönemi için, bu pozisyonda forma giyen birden fazla yıldız futbolcunun da Fenerbahçe'nin listesinde yer aldığı belirtiliyor.

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