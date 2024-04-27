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Edin Dzeko'nun korktuğu başına geldi! Dünyası başına yıkıldı: Bunu hiç beklemiyordu

Edin Dzeko için Süper Lig'de flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de performansı, sahadaki liderliği ve skor katkısıyla beğeni toplayan yıldız golcü Edin Dzeko'nun korktuğu başına geldi. İşte detaylar...

27 Nisan 2024 Cumartesi 11:27 | Son Güncelleme:
Edin Dzeko'nun korktuğu başına geldi! Dünyası başına yıkıldı: Bunu hiç beklemiyordu
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Fenerbahçe'de performansı ve skor katkısıyla büyük beğeni toplayan Edin Dzeko için flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, gol krallığında Edin Dzeko'yu geride bıraktı.

PERFORMANSIYLA BEĞENİ TOPLADI

Geçtiğimiz yazın flaş takımlarından biri olan Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı isimlerden biri de Edin Dzeko olmuştu. Yıldız golcü, sarı-lacivertlilere geldiği günden bu yana sergilediği performans ve skor katkısıyla dikkatleri üzerine çekti. Boşnak golcü, hırsı ve mücadelesiyle taraftarların sevgilisi haline geldi.

EDIN DZEKO'NUN KORKTUĞU BAŞINA GELDİ

Süper Lig'de gol krallığı ipini göğüsleyen Edin Dzeko'ya kötü haber geldi. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında kaydettiği gol ile 20 gol atan Boşnak yıldızı geride bırakmayı başardı. Dzeko, uzun süredir önde götürdüğü gol krallığı yarışını ezeli rakibin golcüsüne kaptırdı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Edin Dzeko, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 42 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 38'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3130 dakika sahada kalan 38 yaşındaki yıldız golcü, 24 gol ve 9 asistle skora etki etti.

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