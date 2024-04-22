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Elveda İsmail Kartal! Fenerbahçe'de ayrılığı duyurdular

İsmail Kartal için Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Olympiacos'a elenerek Konferans Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın geleceği için karar verildi. İşte detaylar...

22 Nisan 2024 Pazartesi 10:53 | Son Güncelleme:
Elveda İsmail Kartal! Fenerbahçe'de ayrılığı duyurdular
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal için flaş bir gelişme yaşandı. Son olarak Konferans Ligi'ne çeyrek finalde veda eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği için sürpriz bir karar alındı.

FENERBAHÇE, AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Sezona teknik direktör İsmail Kartal ile müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son haftalarda ise formundaki düşüşle dikkat çekiyor. Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Olympiacos'a elenerek Avrupa'ya veda eden sarı-lacivertliler, ligde de Galatasaray'ın 2 puan gerisinde kaldı. Hal böyle olunca teknik direktör İsmail Kartal, eleştirilerin hedefi oldu ve geleceği tartışma konusu oldu.

İSMAİL KARTAL İÇİN SÜRPRİZ GELİŞME

Sabah Gazetesi köşe yazarı Bülent Timurlenk, geleceği tartışma konusu olan İsmail Kartal'ın bu sezon Fenerbahçe'yi şampiyon yapsa da gelecek sezon takımın başında olmayacağını ileri sürdü. Timurlenk, İsmail Kartal'ın, taraftarın kendisini yetersiz bulduğu duygusunu aklına yerleştirdiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Kartal'ın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi de sezon sonu sona erecek.

ŞU ANA KADARKİ PERFORMANSI

İsmail Kartal, bu sezon Fenerbahçe'nin başında şu ana kadar 52 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 40 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı ve maç başına 2.40 puan ortalaması yakaladı.

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