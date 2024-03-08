Elveda Uğurcan Çakır! Bir devrin sonu: Transferi ve rakamı resmen duyurdular

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için yolun sonu gözüktü. Bordo-mavililerdeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken milli file bekçisi Uğurcan Çakır, sezon sonunda Avrupa hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

UĞURCAN ÇAKIR, HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE HAZIRLANIYOR

2016'dan bu yana Trabzonspor'un kalesini koruyan ve yıllar sonra kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahiplerinden biri olan Uğurcan Çakır için ayrılık vakti geldi. Milli file bekçisi sezon sonunda bordo-mavililere veda ederek Avrupa'ya transfer hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

TRANSFERİ DUYURDULAR

İtalya basınında yer alan habere göre; Roma, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Rui Patricio'nun yerine alacağı ismi buldu. İtalyan ekibi, ara transferde de gündemine gelen ve Trabzonspor'da forma giyen Uğurcan Çakır'ı sezon sonunda kadrosuna katmayı planlıyor. Bu transfer için ayrılan rakam ise 10 milyon euro.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Uğurcan Çakır, bu sezon Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 31 resmi maça çıktı ve toplam 2820 dakika sahada kaldı. Bu karşılaşmaların 10'unda kalesini gole kapatmayı başaran 27 yaşındaki milli file bekçisi, 36 gole ise engel olamadı.