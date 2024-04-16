Elveda Uğurcan Çakır! Trabzonspor'da ayrılık resmen duyuruldu

Uğurcan Çakır, 13 yıllık Trabzonspor serüveninin sonuna geldi. Son dönemde adı Galatasaray da dahil birçok kulüp ile anılan 28 yaşındaki kalecinin yeni durağı Suudi Arabistan ekibi oldu. Suudi ekibi, bu transfer için kesenin ağzını açtı.

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN 12,5 MİLYON EURO

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Ahli, Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Ada basınında yer alan haberde; İskoç ekibi Celtic'in de bir süredir yakından takip ettiği milli kaleciyi ve kulübünü Al-Ahl'nin ikna ettiği belirtildi. Suudi ekibinin bu transfer için 12,5 milyon euro bedeli gözden çıkarttığı aktarıldı.

TEKNİK DİREKTÖR ONA HAYRAN

Haberin detaylarında Al-Ahli'nin Alman teknik direktörü Matthias Jaissle'nin Uğurcan Çakır'a hayranlık duyduğu ve 28 yaşındaki kaleciyi gelecek sezon takımında görme konusunda ısrarcı olduğu detayları yer aldı.

SON DÖNEMDE DÜŞÜŞTE

Trabzonspor'un şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunda kurtarışlarıyla takımın en kilit isimlerinden olan Uğurcan Çakır, bu sezon o performansından uzak bir görüntü çiziyor. Milli eldiven, bu dönem bordo mavili formayla 34 maçta kalesinde 41 gol gördü, 10 karşılaşmada ise rakiplerine geçit vermedi.

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