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Ve Kenan Yıldız dünya devine hayırlı uğurlu olsun! Transferi resmen duyurdular

Kenan Yıldız, Juventus formasıyla bulduğu sürelerde dikkatlerin üzene çekmeyi başardı. Genç futbolcunun yeni adresini İngiliz basını duyurdu. Kenan Yıldız, kariyerine başka bir dev kulüpte devam edecek. İşte detaylar…

29 Nisan 2024 Pazartesi 19:00 | Son Güncelleme:
Ve Kenan Yıldız dünya devine hayırlı uğurlu olsun! Transferi resmen duyurdular
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Kenan Yıldız, Serie A günlerine veda etmeye hazırlanıyor. Juventus'ta istediği forma şansını bulamayan milli futbolcu, kendisine yeni bir rota oluşturdu. Birçok Avrupa kulübünün listesinde bulunan 18 yaşındaki yetenek, tercihini yaptı.

KENAN YILDIZ LIVERPOOL'A GİDİYOR

Liverpool, Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. İngiliz basınında yer alan haberde; Kısa sürede gösterdiği performansla adından söz ettiren genç forvetin Liverpool'a transfer olmaya yakın olduğu belirtildi. Torino ekibinde beklediği süreleri alamayan milli futbolcunun Premier Lig'de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

JUVENTUS UZATMAK İSTİYOR

Juventus, sözleşmesi 2027 yılında bitecek Kenan Yıldız'a yeni bir teklifte bulunmak istiyor. İtalyan basını; Torino temsilcisinin genç futbolcunun kontrat süresini 2028 yılına çıkarmayı, ve maaşında ciddi miktarda iyileştirme yapmayı planladığını aktardı.

ALLEGRI İLE ANLAŞAMIYOR

Serie A'da istikrarsız bir görüntü çizen Juventus, ikinci sıradaki yerini de Milan'a kaptırmıştı. Takımda bazı futbolcularda sorun yaşadığı iddia edilen teknik direktör Massimiliano Allegri'nin, Kenan Yıldız ile de iyi bir ilişkisi olmadığı Çizme basını tarafından belirtildi. Milli futbolunun, ayrılması durumunda en büyük etkenin Allegri olacağı da haberin detayları arasında yer aldı.

Bu sezon Juventus formasıyla 28 maçta 930 dakika sahada kalan Kenan Yıldız'ın 3 gol ve 1 asisti bulunuyor.

www.aksam.com.tr

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